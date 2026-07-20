«Visca la selecció!»: el Govern celebra amb eufòria la victòria d'Espanya

La selecció espanyola ha guanyat el segon Mundial de la seva història i el Govern també ho ha celebrat. Aquest diumenge a la nit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, han compartit dos missatges a X felicitant els jugadors per la victòria. "Quin orgull", ha afirmat Dalmau.
"Visca la selecció! Enhorabona per aquesta victòria. Quin orgull". Aquestes han estat les paraules del conseller de la Presidència després que una selecció espanyola protagonitzada per una generació de jugadors joves -i molts dels quals blaugranes- hagin guanyat la Copa del món masculina contra l'Argentina de Leo Messi. La piulada de Dalmau va acompanyada d'una imatge d'ell mateix davant d'una pantalla on es veu Lamine Yamal de fons.
Per la seva banda, Illa ha aprofitat una publicació del compte oficial de la selecció per escriure unes paraules: "Tornem a ser campions del món", ha dit en català. "Tornem a fer història", ha afegit en castellà, fent referència al segon Mundial guanyat.
També Gabriel Rufián, el portaveu d'ERC a Madrid, va aprofitar l'ocasió per a destacar el paper de la selecció espanyola i el va contraposar a la FIFA: "Espanya 1 - Infantino 0". Rufián ja s'havia pronunciat abans que Espanya passés a la semifinal: "[Vull] que guanyi Espanya, no me n'amago", va afirmar als passadissos del Congrés la setmana passada.
La clau de l'èxit de "la Roja"
El segon Mundial de la selecció espanyola ha estat un triomf coral. Tot i comptar amb grans estrelles com Lamine Yamal, Pedri, Rodri o Nico Williams, l'equip ha superat als rivals gràcies al joc col·lectiu i al domini absolut de la pilota i del guió. Ni la Portugal de Cristiano Ronaldo ni la França de Mbappé, Olise, Dembélé i companyia, com tampoc l'Argentina de Messi, han pogut desplegar el seu joc contra els de de la Fuente, que els ha aconseguit anul·lar sempre amb la possessió i, sobretot, sense cometre cap error. Només així es pot tancar un Mundial encaixant només un gol.