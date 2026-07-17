El català, entre les onze primeres llengües d'un catàleg mundial de 62 milions d'edicions

El català és l'onzena llengua per quantitat d'edicions a Zenòdot, una eina documental en línia per descobrir traduccions de llibres. Creada en solitari pel valencià Ausiàs Tsel, aquesta apliació gratuïta permet cercar qualsevol llibre i descobrir si ha estat traduït a qualsevol llengua. Zenòdot (zenodot.app) no és una llibreria ni un traductor automàtic, sinó que respon una pregunta que cap altra plataforma respon bé: s'ha traduït aquest llibre?
Per fer-ho, Zenòdot creua més de 50 fonts bibliogràfiques -desenes de biblioteques nacionals de tots els continents (Library of Congress, la Bibliothèque nationale de France, la Deutsche Nationalbibliothek, la Biblioteca Nacional de España, la National Diet Library del Japó i moltes altres), agregadors comercials (ISBNdb o Google Books), Wikidata, el conjunt històric de l'Index Translationum de la UNESCO i aportacions comunitàries- amb l'objectiu de trobar edicions publicades en diferents idiomes.
L'operació de correlació de dades es tradueix en un corpus únic de 61,9 milions d'edicions, 12,9 milions d'obres, 638 llengües documentades sobre una base de 230 milions de registres, i més de 70 milions de variants de nom d'autor, de manera que Rodoreda, Tolstoi, Достоевский i ドストエフスキー porten sempre a la mateixa persona, sigui quin sigui l'alfabet triat per a l'escriptura. La interfície està disponible, de moment, en català, castellà, anglès i francès; ara bé, dona l'opció als visitants d'oferir suport perquè en el futur pugui estar disponible en més llengües.
Entre els avantatges, destaca encara el fet que l'eina agrupa els resultats per llengua, assenyala les coincidències no verificades amb honestedat i prioritza les llibreries independents als enllaços de compra. A més, a partir de cerques agregades i anònimes, el projecte també detecta buits de traducció; és a dir, llibres que els lectors voldrien però que encara no han estat traduïts, dades que podrien orientar les editorials a l'hora de prendre decisions.
Visibilitat de les llengües minoritzades
Tot i que Zenòdot funciona per a qualsevol idioma, el seu creador ha pensat en les llengües minoritzades. Com a parlant de català, Tsel ha volgut oferir una nova eina a persones lectores que, sovint, no tenen una manera fiable per esbrinar si el llibre que desitgen existeix en la seva llengua. Així, el projecte està dissenyat perquè una edició en occità, basc o amazic rebi el mateix tractament documental que una en anglès o en castellà. En aquesta línia, l'occità ja supera les mil edicions amb llengua identificada i el català se situa per davant d'idiomes com el txec, el japonés, l'àrab o el coreà en una sèrie completa de 638 llengües.
Únic al món
Aquest projecte independent i sense mur de pagament ha estat reconegut pel butlletí de referència de la indústria editorial nord-americana Publishers Lunch, pel blog d'impacte social de la London School of Economics o per la newsletter de Jane Friedman, referent mundial de la indústria del llibre. La singularitat té a veure amb el fet que l'únic precedent d'un projecte com aquest al món va ser l'Index Translationum de la UNESCO, el qual va deixar de publicar-se als anys 2000 i va arribar a reunir 700.000 entrades bibliogràfiques que ara també ha incorporat Zenòdot.