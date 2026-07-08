L'Institut Ramon Llull impulsa el primer centre d'estudis catalans fora d'Europa

L'Institut Ramon Llull impulsa el Pol d'Estudis Catalans a la Universitat de Montreal, que obrirà les portes el setembre. Serà el cinquè centre d'estudis catalans al món, sumant-se als de Londres, París, Siena (Itàlia) i Poznan (Polònia), i el primer fora d'Europa. Així ho ha anunciat el director de l'àrea de llengua i universitats de l'IRL, Josep-Anton Fernàndez, que també ha explicat que la seva prioritat és estendre's a l'Amèrica Llatina, l'Àsia i els països àrabs.\r\n\r\nEl nou centre de Montreal es posarà en marxa el pròxim setembre, que com els altres quatre centres ja existents s'integrarà dins la universitat i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural. Entre altres activitats, organitzarà congressos, seminaris i actes vinculats a la difusió, com podrien ser presentacions o col·loquis.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\nRamon Solsona i Màrius Serra, Premi Trajectòria i Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català\r\n\r\n