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Ramon Solsona i Màrius Serra, Premi Trajectòria i Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català

Cultura

  • L'escriptor Ramon Solsona, guanyador del Premi Trajectòria -

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Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 11:09

La 44a edició de La Setmana del Llibre en Català tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, sumant-se a les festes de la Mercè. L'esdeveniment continuarà creixent, amb 98 casetes i 282 segells editorials presents, amb editors de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i Andorra. Enguany, Editors.cat reconeix l'escriptor i periodista Ramon Solsona amb el 30è Premi Trajectòria, mentre l'escriptor, periodista, traductor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb 6è Premi Difusió. "No som conscients de la importància de la Setmana perquè tenim Sant Jordi", ha reivindicat Oriol Magrinyà, president de l'associació.

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