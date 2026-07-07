Ramon Solsona i Màrius Serra, Premi Trajectòria i Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català

La 44a edició de La Setmana del Llibre en Català tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, sumant-se a les festes de la Mercè. L'esdeveniment continuarà creixent, amb 98 casetes i 282 segells editorials presents, amb editors de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i Andorra. Enguany, Editors.cat reconeix l'escriptor i periodista Ramon Solsona amb el 30è Premi Trajectòria, mentre l'escriptor, periodista, traductor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb 6è Premi Difusió. "No som conscients de la importància de la Setmana perquè tenim Sant Jordi", ha reivindicat Oriol Magrinyà, president de l'associació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\n\r\nENTREVISTA\r\n\r\n«Quan treballes amb homes, tens la sensació que no treballes amb ells, sinó per a ells» Guillem Maneja Juvanteny\r\n\r\n