Collboni prepara una reducció de les terrasses a la Rambla i el gremi s'activa per «minimitzar-ho»

El pla de l'Ajuntament de Barcelona per al futur de la Rambla implica reduir l'espai que actualment ocupen les terrasses dels bars i restaurants, almenys en el tram central. Aquest és el preu de poder augmentar fins a un 33% l'espai per als vianants, per als qui passegen tant pels laterals com pel bell mig del carrer més reconegut de la ciutat. El govern de Jaume Collboni ho ha explicat aquest mateix dimarts, en una roda de premsa que actualitza els avenços sobre una reforma de la Rambla que hauria d'acabar-se del tot a principis de 2027. "Hi haurà reducció de terrasses. En quin percentatge? Això és el que no podem aterrar ara", ha etzibat la tinent d'alcaldia Raquel Gil, com a primer pas.
Les xifres són una incògnita. "És feina de gra fi", ha resolt Gil, en referència a la revisió que hi ha en marxa de la futura reordenació del tram central de la Rambla. La disminució de les taules i cadires permeses "serà en un percentatge que permeti no perdre de vista l'objectiu de guanyar aquest espai per a la ciutat i, a la vegada, que respecti el màxim possible l'activitat econòmica que s'hi està fent, sobretot amb el límit de no posar en risc la viabilitat del seus negocis", ha insistit.
Una visió "minimitzadora" des del gremi
La clau d'aquest plantejament, però, és que s'està desenvolupant juntament amb el Gremi de Restauració de Barcelona i amb l'entitat Amics de la Rambla. El curiós ha estat que, malgrat haver fet una roda de premsa conjunta, el director de l'entitat que defensa els interessos dels restauradors, Roger Pallarols, s'ha expressat en un sentit contrari. D'una banda, ha defensat que és "positiu" guanyar espai de passeig al centre de la Rambla i ha reivindicat una de les fórmules presentades per l'Ajuntament: ubicar les terrasses entre els escocells, en paral·lel als negocis, i no davant, com passa ara. Tanmateix, ha rebutjat que això condicioni a la força l'aforament exterior dels bars i restaurants.
"No necessàriament ha d'implicar una minimització de taules i cadires. Estem buscant la manera de fer compatible un objectiu que tots compartim, que és el guany d'espai de pas, i alhora el manteniment, o la preservació, o la protecció dels negocis de restauració de la Rambla", ha puntualitzat Pallarols. En el mateix sentit, ha sostingut que encara no poden presentar "un acord" en aquesta carpeta, sinó que l'acte d'aquest formalitzat a l'Ajuntament s'ha d'entendre com "un principi d'acord" amb serrells pendents de resoldre. El més destacat, el càlcul sobre el futur de les terrasses.
De fet, la mateixa tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica i Treball ha normalitzat les ambicions del gremi, però els hi ha deixat entreveure que les negociacions tenen un límit. "Si li preguntéssim només al Gremi de Restauració, pels interessos que representa, ens diria que no només no s’han de treure terrasses, sinó que potser n’hi ha algunes que falten. Si li preguntem a depèn quin operadors de la Rambla, als consells [veïnals] o a gent que ha pensat la Rambla, fins i tot hem tingut propostes que dirien no hi ha d’haver-hi cap terrassa. Entremig, hem de buscar aquests equilibris i construir els consensos. Si agafem el mapa i comptem, l’espai físic és finit. Si estem posant més ciutadania i més ordre, és evident que algun impacte tindrà amb les terrasses", ha dit, si bé no ha quedat clar si es permetrà la incidència d'altres actors veïnals en el pacte final. El que sí que s'ha situat és que si no hi ha acord, el govern municipal haurà de tirar endavant: "Si no arribessim a un acord, hauríem de tenir segurament també aquestes reduccions".
Enmig d'aquestes anades i vingudes, el president de l'entitat Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, ha volgut dir la seva sobre les terrasses i les ha reivindicat com un recurs que evita la presència de persones sense llar, amb drogodependències o que beuen alcohol sense fer-ho asseguts en un bar. A propòsit dels posicionaments sobre la dimensió futura dels bars i restaurants a la via pública, Balletbó ha declarat: "Les terrasses, a part de veure-les moltes vegades com una cosa econòmica o un operador que espoli la Rambla, des dels nostres veïns i l'associació pensem que fan una funció social, per dir-ho d'alguna forma, en què eviten que aquell espai sigui ocupat per gent que fa botellot, que pren drogues, sensellarisme. Mantenen aquell espai net i donen una seguretat al veí, perquè tens un espai amb llum i atès que sempre pot ajudar".
La clau: multiplicar per tres l'espai per caminar al tram central
Sigui com sigui, els plans urbanístics de l'Ajuntament contemplen que la intervenció sobre el tram central de la Rambla alliberi 1.436 metres quadrats, tal com marca la normativa vigent. La reforma que ja ha suposat la retirada dels antics quioscos dels ocellaires, i que aviat també ho farà amb els espais dedicats a la premsa i la floristeria, també afectaran les terrasses de la zona. Quan tornin, en diferents moments de l'obra, ho faran igualment amb "una nova imatge pròpia per a la restauració de la Rambla" que es treballarà amb el sector.
La clau és que en el futur ja no es permetin terrasses a les voreres laterals de la Rambla i que les terrasses vagin més enganxades als dos límits del tram central. Actualment, els espais de restauració entren més cap a l'interior del passeig perquè se situen més enllà dels escocells dels arbres. La idea és que la remodelació ja contempli que l'arbrat es vagi intercalant, als laterals del tram central, amb les taules i cadires dels establiments. Amb aquest moviment, es passaria dels 2,4 metres que hi ha actualment d'amplada en els punts més congestionats del centre de la Rambla entremig de dues terrasses fins a disposar d'entre 8,5 o 9,60 metres d'espai intern perquè els vianants caminin. Això suposa que la zona reservada per a passejar sigui "aproximadament tres vegades més gran" que amb el disseny anterior.