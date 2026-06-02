Desnonen una família amb quatre menors a Mataró que havia perdut el pis amb la crisi immobiliària del 2008

Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest dimarts al matí una família amb quatre fills menors d'edat al barri de Cerdanyola de Mataró. El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya denuncia que, en l'operatiu policial, els agents han disparat bales de foam contra els seus membres que s'han concentrat a la zona per intentar evitar el desnonament.
La família desnonada va perdre un pis arran d'una execució hipotecària després de la crisi del 2008 i el sindicat lamenta que el seu cas se suma al de quatre desnonaments més previstos el mes de juny a la ciutat. Per tot plegat, s'han viscut escenes de tensió durant l'operatiu, que ha comptat amb un ampli dispositiu policial.
La policia catalana ha detingut tres menors d'edat durant un desnonament al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons el relat dels Mossos, mig centenar de persones s'ha concentrat per evitar l'actuació i s'haurien llençat objectes contra la línia policial. La unitat ARRO ha acabat dispersant els concentrats i s'han fet les tres detencions. També s'ha informat que hi ha cinc agents ferits lleus i material policial malmès pel llançament d'objectes.
La CUP demana la compareixença de Parlon
En resposta a la intervenció policial a Mataró, la diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, perquè donin explicacions de la "violència gratuïta" en el desnonament d'aquest matí. En roda de premsa des del Parlament, Castillejo ha afegit que el seu grup ha requerit informació al departament d'Interior sobre aquests fets. La diputada ha lamentat que els agents dels Mossos hagin llençat, segons ha dit, bales de foam en els incidents pel desnonament que han deixat tres detinguts menors d'edat i cinc agents ferits lleus.