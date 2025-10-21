L'expresident francès Nicolas Sarkozy entra a la presó

Nicolas Sarkozy s'ha convertit aquest dimarts en el primer president de la República Francesa a ingressar a la presó. Condemnat a cinc anys per un delicte de conspiració per recaptar fons per la campanya electoral el 2007, quan la justícia gal·la ha determinat que va rebre milions d'euros en efectiu de mans del règim de Líbia de Muamar Gaddafi, Sarkozy ha entrat al centre penitenciari de La Santé de París.
Pocs minuts després de les 9:00 hores, l'exmandatari ha sortit del seu domicili acompanyat de la dona, Carla Bruni, i l'ha rebut un grup de manifestants convocats pels fills que exigien el seu alliberament mentre entonaven La marsellesa. Des d'allà, diversos vehicles policials l'han dirigit cap a La Santé, on residirà separat de la resta de reclusos en una unitat d'aïllament amb cel·les individuals de 9 metres quadrats.
Sarkozy ha arribat amb els advocats i després ha entrat al recinte per a l'inici dels procediments administratius de cara al seu empresonament, segons ha informat la cadena de televisió francesa BFM TV. La sentència no és ferma i l'exmandatari ha presentat un recurs, però el jutge va dictaminar presó provisional per "l'extrema gravetat" dels fets que se li imputen.
L'antic cap de l'Elisi va afirmar recentment que no ha demanat cap mena de tracte especial, si bé les autoritats penitenciàries han acordat que romangui aïllat per raons de seguretat, com es fa normalment amb els polítics, policies o personalitats mediàtiques que es considerin de risc. Així ho ha defensat també públicament el ministre de Justícia, Gérald Darmanin, estret col·laborador de Sarkozy durant el seu mandat. "El visitaré a la presó per comprovar la seva seguretat", va declarar a la ràdio France Inter.
Fins i tot, Darmanin ha expressat que sent "molta llàstima" per Sarkozy, a qui considera el seu mentor polític. També s'ha reunit amb ell l'actual president francès, Emmanuel Macron, que ha defensat que és compatible mantenir la neutralitat que exigeix el càrrec amb la humanitat amb el seu predecessor.
Sarkozy defensa que és innocent i assegura que la presó no li fa por
Sarkozy, sobre qui també pesa condemna ferma per corrupció i tràfic d'influències que l'obligava fins ara a portar una polsera electrònica, sempre ha negat qualsevol irregularitat i ha denunciat una suposada persecució política contra ell a través dels tribunals. "Si volen que dormi a la presó, dormiré a la presó, però amb el cap alt", va proclamar davant dels mitjans poc després de conèixer la condemna, que contempla a més cinc anys d'inhabilitació política per al cap d'estat de França entre els anys 2007 i 2012.
Entre reixes, Sarkozy tindrà dret a un passeig en solitari en un petit pati interior, a accedir al gimnàs i a la biblioteca de la presó. També podrà rebre visites dels familiars. A partir d'ara, els seus advocats ja poden presentar l'apel·lació contra la sentència i els jutges disposaran de dos mesos per tramitar la petició, abans de Nadal. En cas de tornar a judici, però, es preveu que se celebri el març de 2026.