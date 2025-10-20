Dos nous testimonis entren en escena pels pagaments en metàl·lic a José Luis Ábalos

La suposada trama corrupta al PSOE compta amb dos nous testimonis. El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha citat a declarar com a testimonis el 29 d'octubre l'exgerent del PSOE Mariano Moreno i una treballadora de la Secretaria d'Organització del mateix partit en relació amb pagaments en metàl·lic de determinades quantitats per part del PSOE a favor dels investigats José Luis Ábalos i Koldo García als quals es fa referència en l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil del 8 d'octubre.
En una providència, el jutge explica que en l'esmentat informe policial es fa referència a "l'existència de certes comunicacions relatives a possibles pagaments en metàl·lic de determinades quantitats per part del PSOE a favor d'Ábalos o García, que no constarien, però, ni per les seves dates ni pels seus imports, en les informacions facilitades pel partit al magistrat com a pagaments en metàl·lic efectivament efectuats a tots dos (més enllà d'algun possible “desquadrament”, respecte dels que sí que apareixen continguts en aquesta informació, de mínima importància econòmica).
La providència assenyala que, en alguns casos, les comunicacions analitzades “permeten establir una correlació entre els missatges que apunten a lliuraments de diners i les liquidacions de despeses” facilitades pel partit polític; però, altres vegades, “no s'ha pogut confirmar aquesta correspondència”, cosa que fa que les quantitats suposadament lliurades quedin reflectides només en les esmentades converses, però no en la informació proporcionada pel PSOE.
Així mateix, recorda que Ábalos, el 15 d'octubre passat, i Koldo García, el dia 16 passat, es van acollir al seu dret a no declarar, sense que, en conseqüència, aportessin sobre això cap informació, cosa que porta a la citació dels dos testimonis "a l'efecte de procurar l'aclariment dels extrems esmentats" i considerar-los investigats si calgués. Tant Ábalos com Koldo van quedar en llibertat, en la línia del que demanava la Fiscalia, mentre que Santos Cerdán és, per ara, l'únic empresonat de manera preventiva.