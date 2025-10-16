Koldo García es nega a declarar i la Fiscalia tampoc li demana presó

Koldo García emula l'estratègia de José Luis Ábalos i es nega a declarar en el cas que investiga una suposada trama corrupta al PSOE. L'exassessor ha comparegut al Suprem aquest dijous pel seu paper en la presumpta custòdia de diners en efectiu per a l'exministre de Transports. Si el Suprem acabés mantenint-lo en llibertat, Santos Cerdán es mantindria com l'únic empresonat de manera preventiva per aquest cas.
Les decisions de les parts han estat idèntiques a fa 24 hores, quan Ábalos va negar-se a declarar. La Fiscalia no ha demanat presó preventiva per a Koldo García, cosa que sí que han fet les acusacions populars liderades pel PP. El ministeri fiscal sí que veu risc de fuga, però creu que les mesures cautelars actuals ja blinden aquest escenari. Per altra banda, les acusacions particulars creuen que l'exassessor d'Ábalos té diners a l'estranger i que per això cal empresonar-lo.
Malgrat que, per ara, es troba en llibertat, el jutge sí que li ha prohibit sortir de l'Estat, li ha retirat el passaport i li ha imposat una compareixença periòdica en seu judicial. E s tracta de la quarta ocasió que Koldo compareix davant d'un jutge des que va passar a disposició de l'Audiència Nacional després de ser detingut el febrer de 2024. De moment, però, sempre s'ha negat a declarar.
En aquesta ocasió, Koldo García ha estat citat pel jutge Leopoldo Puente arran d'un informe recent de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que el situa com a "gestor i custodiador" dels fons "opacs" que haurien ingressat els implicats com a presumptes comissions a canvi d'adjudicacions públiques.
Tensió en la declaració de Koldo García
Malgrat el silenci de Koldo, la compareixença sí que ha tingut certa tensió. Segons expliquen fonts jurídiques a l'agència Europa Press, l'exassessor ha intentat fer un al·legat denunciant que no pot defensar-se bé perquè no pot accedir als seus dispositius, però el jutge l'ha frenat.
Per altra banda, el fiscal anticorrupció ha recriminat a Koldo García que no digui res davant el tribunal, però que sí que parli davant dels mitjans, una altra intervenció que el jutge també ha interromput. A la seva arribada al Suprem, Koldo García ha dit davant els mitjans que és un "home prudent" i que ho tenia tot preparat per si el jutge l'enviava a presó.