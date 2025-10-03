La Guàrdia Civil detecta que Ábalos va gastar més de 95.000 euros sense rastre bancari

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha enviat un informe de 289 pàgines al jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente on assenyala que l’exministre i exsecretari d’Organització del PSOE José Luis Ábalos va gastar 95.437 euros en efectiu que no apareixen als registres bancaris. Segons el document, les despeses demostren que Ábalos rebia “ingressos en efectiu” que no s’ajusten a cap justificant. L’informe inclou fotografies de sobres de diners amb logotips del PSOE i apunta que “no s’ha trobat suport documental a la informació aportada pel partit” respecte a alguns d’aquests pagaments.
Segons la UCO, Ábalos rebia diners a través de diverses fonts. “En línies generals, s’aprecia que durant part d’aquest espai temporal confluirien les contraprestacions econòmiques investigades i fons en efectiu procedents del PSOE”. Així, entre 2017 i 2021 va rebre liquidacions de despeses del partit que “en part” es van entregar “en efectiu mitjançant sobres recollits a la seu del PSOE del carrer Ferraz”.
El PSOE ha emès un comunicat en què recorda que tots els pagaments en efectiu que va fer a través de caixa a l’exsecretari d’Organització “tenen els seus comprovants de despesa i estan justificats”, i sosté que afirmar que el partit ha pagat diners de forma irregular a l’exministre “és una calúmnia”.
La UCO admet que existeix una correlació entre aquests diners rebuts en metàl·lic i les despeses de l’exministre. Però afegeix que “no obstant, en altres supòsits no s’ha pogut conformar la correspondència” i les quantitats entregades “només estan reflectides en les converses recuperades”.
L’informe també recull converses entre Koldo García i la seva exdona, Patricia Uriz, en què tots dos “fan referència a l’existència d’una comptabilitat A i B vinculada a les despeses d’Ábalos”. Segons la Guàrdia Civil, aquesta diferenciació entre A i B “implicaria que certs desemborsaments quedarien pendents d’una reposició posterior” a través d’una liquidació formal de despesa o per una devolució per part de l’exministre.
Així, recull un missatge de WhatsApp entre Koldo i Patricia Uriz en què aquesta diu: “Ja tinc el sobre de Ferraz”, i Koldo li demana que el porti a la residència d’Ábalos com a ministre.