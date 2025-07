El Suprem apunta al finançament del PSOE: demana informació sobre les donacions d'Ábalos al partit

El jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha fet un pas més en la instrucció del cas Koldo i ha demanat al PSOE informació sobre les donacions que l’exministre José Luis Ábalos va fer al partit. La petició respon a una alerta de la Unitat Central Operativa (UCO), que ha detectat “aparents manques de sintonia” en els comptes d’Ábalos. D’una banda, hi ha diferències entre les percepcions que l’Agència Tributària imputa a Ábalos procedents del Congrés (entre 2014 i 2024) i les xifres reflectides en els seus comptes. De l’altra, hi ha discrepàncies pel que fa a les donacions al partit: segons Hisenda, van ascendir a 44.729,29 euros, però només consten pagaments per valor de 8.471,36 euros.

A la seva interlocutòria, Puente reclama al PSOE detalls de totes i cadascuna de les donacions indicant la data, el mètode de pagament, el compte bancari d'origen i el concepte. El magistrat també ha demanat al Congrés dels Diputats que informi "en el termini més breu possible" de totes les retribucions o quantitats abonades a Ábalos per qualsevol concepte entre 2014 i 2024, "precisant detalladament tots i cadascun dels pagaments efectuats".

Segons l'informe de l'UCO, entre 2014 i 2024 Ábalos va rebre del Congrés 751.421,57 euros en concepte de retribucions, dietes, complements i altres percepcions econòmiques, però "la quantitat reflectida als seus comptes procedent directament del Congrés ascendeix a un total de 79.841,74 euros". L'UCO sosté que Ábalos va rebre "percepcions econòmiques conceptuades com a nòmines procedents de productes bancaris titulats pel PSOE i el Grup Parlamentari Socialista" del Congrés a través de diversos comptes bancaris.

I "per esclarir aquestes aparents faltes de sintonia en la informació disponible sobre l'autèntica situació econòmica" d'Ábalos, el jutge vol "determinar les quantitats efectivament abonades a Ábalos pel Congrés" i "conèixer l'import real de les donacions realitzades per ell al PSOE".

Puente també demana a l'Agència Tributària que li faciliti dades dels empresaris investigats (Joseba Antxón Alonso, Antonio i Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino i José Ruz) i de la fundació Fidelso "per completar l'autèntica situació patrimonial de les persones físiques, així com de les persones jurídiques a les que podrien haver beneficiat.

El magistrat vol creuar aquesta informació amb les dades que ja ha demanat a les entitats bancàries. Es tracta, segons Puente, de "conèixer l'estructura personal de les diferents empreses i els vincles que puguin existir entre les persones contractades per uns i altres".

També demana a la Seguretat Social que aporti la vida laboral dels cinc empresaris, de Santos Cerdán, de Koldo García i de l'exdona de Koldo, Patricia Uriz. Ho justifica per la necessitat de conèixer les seves tasques laborals entre 2014 i 2024 i esclarir "el vincle que han pogut mantenir" els uns amb els altres i amb les empreses que operava la suposada trama.