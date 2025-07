Complir amb els socis i un pla amb noves eines per frenar la corrupció: l'oferta de Sánchez per seguir

L'esclat del cas Santos Cerdán ha provocat un terratrèmol a la política espanyola de conseqüències encara imprevisibles. Pedro Sánchez va comparèixer per disculpar-se per haver confiat el Cerdán -número tres del PSOE i del nucli dur del president fins fa només un mes- i va prometre contundència. Després d'ordenar el partit aquest cap de setmana, aquest dimecres ha estat el torn de recosir confiances amb els socis de la investidura a través de propostes per lluitar contra la corrupció. Sánchez s'ha presentat com un "polític net" i ha garantit als aliats parlamentaris que vol recuperar la seva confiança i complir amb els compromisos de la investidura. El president ha dit que no hi ha una "corrupció sistemàtica", però que hi ha "corruptes i corruptors". "La corrupció provoca un greu dany a les institucions democràtiques i a la ciutadania", ha admès.

Sánchez ha proposat un “pla estatal de lluita contra la corrupció” dotat amb 15 mesures de profunditat que s'han dissenyat conjuntament amb la divisió d'anticorrupció i integritat de l'OCDE. Aquest pla s'ha fet durant aquest mes, des que va esclatar el cas, i inclou algunes de les propostes dels socis d'investidura, i s'ha fet amb experts de la societat civil i els tècnics de l'OCDE. També s'han incorporat propostes del Fòrum de Govern Obert, del Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa, i recomanacions de la Comissió Europea. “Estem convençuts que el pla suposarà el major impuls a la prevenció, lluita i la reparació de la corrupció que s'ha fet en les últimes dècades”, ha dit.

El pla té cinc eixos. El primer se centra en la prevenció de riscos i l'enfortiment dels controls de la corrupció. Té sis mesures: la creació d'una agència d'integritat pública independent, que assumirà funcions en la prevenció, supervisió i persecució de pràctiques corruptes. També s'estendrà la metodologia aplicada a l'adjudicació dels fons Next Generation a tota l'administració de l'Estat, de tal manera que es crearan mapes de risc, vulnerabilitats en processos de contractació i subvencions, o en la gestió pressupostària, i s'inclourà la intel·ligència artificial en la plataforma de contractació del sector públic per automatitzar i identificar patrons anòmals o frau. “És inacceptable que hi hagi empreses que sistemàticament, amb modificacions de contractes, no siguin necessàries”, ha dit.

Controls a empreses

S'exigiran sistemes de compliance anticorrupció a les empreses que vulguin contractar amb l'administració i es desplegaran pactes d'integritat per a determinat contractes públics, per monitoritzar processos de contractació per evitar males pràctiques. La nova llei d'administració oberta també reforçarà la transparència activa, fixarà mecanismes d'alerta anticipada, i controls aleatoris perquè ningú obtingui beneficis indeguts. El control als partits polítics també augmentarà. Sánchez ha proposat l'obligació als partits i fundacions a fer auditories externes i independents, per millorar la transparència en les donacions.

Un altre focus és la lluita contra les empreses corruptes. “Si volem lluitar contra la corrupció hem de perseguir els corruptes, però també els corruptors”, ha alertat el president. Sánchez ha dit que augmentaran les multes contra les empreses corruptores, es posarà en marxa un sistema d'exclusió i llistes negres perquè les empreses condemnades per corrupció no puguin contractar amb l'administració pública. "Superarem la corrupció amb fets", ha reblat.

Protecció dels denunciants

El segon eix se centra en la protecció dels denunciants de casos de corrupció. “No es castiga qui denuncia, sinó que se li dona suport”, ha dit. Les empreses també hauran de tenir canals interns de denúncia, i les administracions els hauran d'incorporar en un sistema general d'integritat institucional. “La lluita contra la corrupció no es pot basar en rumors, però tampoc pot perdre informacions valuoses”, ha dit. El tercer eix conté tres mes mesures per reforçar la capacitat de l'Estat per investigar i jutjar la lluita contra la corrupció, amb un enfortiment del sistema judicial i un enduriment de les sancions contra els corruptes. Hi haurà, doncs, seccions especialitzades en delictes contra l'administració, amb jutges especialitzats. També hi haurà caràcter preferent per als casos que involucrin càrrecs públics.

Descarta eleccions: “No tiro la tovallola”

Sánchez ha admès que els mecanismes control intern al PSOE no van funcionar correctament i que el govern espanyol ha de tornar a posar el focus en la lluita contra la corrupció. “El culpable és qui comet els delictes i correspon a la justícia determinar-ho”, ha dit. De tota manera, ell també té responsabilitats. Davant les peticions d'eleccions o dimissions, Sánchez ha admès que “ha considerat aquestes opcions”. “Seria la solució més senzilla, però després de reflexionar he arribat a la conclusió que tirar la tovallola no és una opció”, ha indicat. Per això, ha enviat un missatge als ciutadans i als diputats: “No tirarem la tovallola, continuarem perquè tenim un gran projecte de país que no podem abandonar per la corrupció d'uns pocs”.

Sánchez ho ha justificat pel fet que ell està “net”, tot i admetre que hi poden haver dubtes sobre què sabia el president i secretari general del PSOE. També ha dit que vol continuar perquè aspira a “recuperar la confiança dels grups parlamentaris”, ha dit, i ha garantit als socis que “estarà a l'altura” i “satisfarà les expectatives de regeneració i de lluita contra la corrupció” i complirà els compromisos adquirits. “El projecte polític va més enllà de mi i encara no ha culminat”, ha afirmat, i ha denunciat la “caricatura” que fa la dreta sobre ell com a president que només vol continuar a la Moncloa costi el que costi. “El govern és un honor, però també una responsabilitat i una oportunitat per transformar la vida de la gent”, ha insistit.

Admet l'error de confiar en Cerdán: “Em vaig equivocar”

Sánchez ha comparegut per “retre comptes”, “donar explicacions” i proposar mesures perquè “no torni a passar”. “Això és el que vol la majoria dels ciutadans: solucions i no diputes estèrils”, ha afirmat. El president ha tornat a demanar perdó i ha admès “decepció” amb ell mateix i amb aquells en qui va confiar. “Soc un polític net i lidero un partit exemplar”, ha afirmat, enmig del soroll des de la bancada del PP. Sánchez ha aprofitat per denunciar l'assetjament contra els milers de càrrecs socialistes arreu de l'Estat. Davant els dubtes que poden generar les conductes de Cerdán i Ábalos, Sánchez ha afirmat que vol recuperar la confiança dels socis i resoldre totes les inquietuds dels ciutadans. “Vull tornar a demanar disculpes”, ha dit.

El president ha detallat la relació amb Cerdán, que va començar el 2014. Ell i Ábalos li van donar suport per arribar a la secretaria general del PSOE. Amb els anys, els dos van ocupar càrrecs de responsabilitat orgànica i institucional. “Vaig cometre l'error de confiar en ells; pensava que Cerdán era una persona humil i compromesa amb la causa socialista”, ha indicat. Quan van aparèixer els primers rumors, Sánchez va respondre amb “incredulitat” pel context de “desinformació i notícies falses”. “Em vaig equivocar”, ha admès. Quan aquestes informacions van prendre força, amb l'informe de l'UCO que cap membre del consell de ministres coneixia, el president va actuar apartant Cerdán de tots els càrrecs. “Ha estat un cop dur per a mi”, ha insistit.