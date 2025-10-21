Òmnium posa deures al Govern: garantir el català a la feina i eliminar l'espera per aprendre'l

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la vicepresidenta de l'entitat, Marina Gay, s’han reunit aquest dilluns amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per compartir propostes per reforçar l’ús social del català, posant el focus a partir d'ara en l’àmbit laboral. En un comunicat, l'entitat cultural ha explicat que Antich li ha demanat a Vila que garanteixi l'accés universal al català a la feina, començant per l'administració pública. El president d'Òmnium també ha reclamat al conseller que s'eliminin les llistes d'espera per aprendre la llengua al Consorci per a la Normalització Lingüística el 2026. L’entitat cultural considera "essencial" que tot el personal que treballa per a les administracions públiques, de manera directa, subcontractada o concertada, pugui aprendre català dins l’horari laboral com a part de la seva feina. Això inclou tothom que actualment no sap parlar català o en té un nivell inicial, per tal de garantir el dret a aprendre, atendre, treballar i funcionar plenament en català a tota la ciutadania, començant per la mateixa administració i els serveis vinculats. L’objectiu és que en els pròxims cinc anys tothom tingui garantit l’accés a la formació fins a un nivell que permeti treballar i comunicar-se en català amb normalitat. Òmnium proposa que aquest pla s’articuli amb sindicats, i també amb organitzacions empresarials per fer-lo extensiu a la resta d’empreses i sectors productius.\r\n