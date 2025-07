Sánchez situa la valenciana Rebeca Torró com a secretària d'Organització del PSOE

La valenciana Rebeca Torró (Ontinyent, 1981) serà la nova secretària d'Organització del PSOE i ocuparà el lloc de Santos Cerdán, cessat arran dels escàndols de corrupció que l'assenyalen pel cobrament de comissions per adjudicacions d'obra pública. La direcció dels socialistes espanyols ha volgut evitar rumors i ha donat els detalls de la composició d'aquesta àrea del partit un dia abans de la celebració del comitè federal, que servirà per culminar una renovació i reestructuració interna. En els últims dies dies, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha comunicat a diversos membres de la cúpula que no continuaran.

Torró encapçalarà una de les àrees clau de la formació. Actualment, és secretària d'Estat d'Indústria del govern espanyol i va ser consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de 2022 a 2023 durant el govern de Ximo Puig al País Valencià, a més de portaveu del PSPV a les Corts Valencianes durant la XI legislatura. El seu equip estarà format per tres nous adjunts: la secretària de Coordinació Territorial Anabel Mateos Sánchez; el secretari d'Anàlisi Electoral Francisco J. Salazar Rodríguez; i el secretari de Transparència i Acció Democràtica Borja Cabezón. Amb aquests canvis i altres mesures que el president anunciarà aquest cap de setmana, el partit vol girar full del cas Cerdán.

Entre els potencialment afectats, la portaveu del partit, Esther Peña, que és secretària general del PSOE de Burgos; la ministra Pilar Alegría, candidata a Aragó; el secretari general del PSOE a Múrcia, Francisco Lucas; el secretari provincial de León, Javier Cendón. Sánchez ha abordat aquests relleus en una reunió a Sevilla amb la vicesecretària general del PSOE i vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero. Sánchez es vol assegurar que no se supera el límit del 10% de membres de l'executiva que compatibilitzen càrrecs en l'àmbit territorial, tal com marquen els estatuts del PSOE.

El PSOE ha convocat aquest divendres a la tarda un acte amb dones que, fins ara, no constava a l'agenda del secretari general del partit. Segons ha avançat eldiario.es, Sánchez hi participarà i hi podria anunciar les mesures respecte a la contractació de prostitutes en resposta als àudios en què se sent l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo Garcia parlant d'aquesta qüestió. A més dels relleus, aquest dissabte Sánchez anunciarà les mesures que tenen a veure amb el partit. A més de l'auditoria externa que ja va avançar, s'esperen canvis en el sistema de funcionament i de gestió de la formació, així com de les normes internes que han de regir l'activitat dels seus membres.