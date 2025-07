Sánchez perfila els canvis al PSOE: comunica a diversos dirigents que no continuaran a l'executiva

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha iniciat aquest dijous els moviments per a la renovació de l'executiva que durà a terme al Comitè Federal del PSOE d'aquest dissabte. Segons han confirmat fonts socialistes a l'ACN, diversos membres de l'executiva federal han rebut trucades per demanar-los que escullin entre aquest òrgan i les responsabilitats als òrgans territorials. Sánchez es vol assegurar que no se supera el límit del 10% de membres de l'executiva que compatibilitzen càrrecs en l'àmbit territorial, tal com marquen els estatuts del PSOE, i de passada dur a terme la renovació promesa després de la imputació de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán.

Així, Sánchez rellevarà alguns dels membres de l'executiva que va sortir del Congrés del PSOE de Sevilla que després han estat escollits secretaris generals regionals. Segons el diari El País serien entre cinc i vuit membres de l'actual equip. Els estatuts del PSOE deixen clar que un afiliat només pot tenir un càrrec orgànic executiu, i estableixen que és incompatible ser membre de l'executiva federal amb ostentar una cadira a les executives provincials o autonòmiques. Només permet una excepció: en un Congrés, el secretari general del partit podrà obviar aquesta incompatibilitat en un màxim del 10% dels membres de la nova executiva.

Entre els potencialment afectats, la portaveu del partit, Esther Peña, que és secretària general del PSOE de Burgos; la ministra Pilar Alegría, candidata a Aragó; el secretari general del PSOE a Múrcia, Francisco Lucas; el secretari provincial de León, Javier Cendón. Sánchez ha abordat aquests relleus en una reunió a Sevilla amb la vicesecretària general del PSOE i vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero.

El president espanyol fa dies que treballa en la nova configuració de l'executiva així com en les mesures que anunciarà al Comitè Federal del PSOE de dissabte i a la compareixença del dia 9 de juliol al Congrés dels Diputats. El principal relleu és el de la secretaria d'Organització després de la renúncia forçada de Santos Cerdán. Sánchez haurà d'elegir una nova figura que ocupi aquest càrrec clau en l'organització del partit, i fonts socialistes apunten a l'ACN que podria ser una dona, i entre les candidates hi ha la diputada del PSC per Lleida, Montse Mínguez, la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, i la presidenta del Comitè Federal del PSOE, Milagros Tolón.

El PSOE ha convocat aquest divendres a la tarda un acte amb dones que, fins ara, no constava a l'agenda del secretari general del partit. Segons ha avançat eldiario.es, Sánchez hi participarà i hi podria anunciar les mesures respecte a la contractació de prostitutes en resposta als àudios en què se sent l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo Garcia parlant d'aquesta qüestió. Els socialistes podrien revifar la iniciativa que van portar al Congrés el 2024 per abolir la prostitució, que no va obtenir prou suports.

Canvis per evitar nous escàndols

A més dels relleus, aquest dissabte Sánchez anunciarà les mesures que tenen a veure amb el partit. A més de l'auditoria externa que ja va avançar, s'esperen canvis en el sistema de funcionament i de gestió de la formació, així com de les normes internes que han de regir l'activitat dels seus membres. L'objectiu és evitar nous escàndols que comportin pèrdua de credibilitat per al projecte, tant pel que fa a la corrupció com, per exemple, per la contractació de prostitutes.

De moment, i malgrat les crítiques, l'executiu de Sánchez ha aconseguit mantenir els equilibris parlamentaris. El president espanyol s'ha escudat en la "contundència" del PSOE contra els casos de corrupció després de conèixer-se l'empresonament de Santos Cerdán, que fa un parell de setmanes era el secretari d'organització del PSOE i qui portava les regnes del partit.