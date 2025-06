Sánchez s'escuda en la «contundència» del PSOE contra la corrupció després de l'empresonament de Cerdán

Pedro Sánchez s'ha escudat en la "contundència" del PSOE contra els casos de corrupció després de conèixer-se l'empresonament de Santos Cerdán, que fa un parell de setmanes era el secretari d'organització del PSOE i qui portava les regnes del partit. Des de Sevilla, on participa en un fòrum de les Nacions Unides, Sánchez ha mostrat "respecte" per l'actuació dels jutges. "Ara és el moment de la justícia i és la justícia qui haurà de dirimir quines són les responsabilitats que pugui tenir en aquest cas Santos Cerdán", ha indicat el president del govern espanyol.

Sánchez ha promès “màxima col·laboració” amb la justícia en aquest cas. Des del punt de vista polític, Sánchez ha defensat que el PSOE va actuar “amb contundència” davant del cas Cerdán. “Una posició diferent d’altres organitzacions polítiques que no assumeixen cap mena de responsabilitat”, ha afirmat.

El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha dictat presó provisional sense fiança per a Cerdán, fent cas de la petició de la Fiscalia i de les acusacions que lidera el PP. Puente imputa a l'exdirigent del PSOE els delictes d'organització criminal, suborn i tràfic d'influències, i justifica la presó preventiva pel risc de fugida i de destrucció de proves. Davant del jutge, Cerdán ha negat haver cobrat comissions i ha assegurat que és víctima d'una "cacera política".

El PSC defensa la "tolerància zero"

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha demanat “tolerància zero” amb la corrupció i “respecte” a les decisions judicials. Moret no ha volgut valorar ni la decisió dels Comuns de personar-se en les causes per corrupció que afecten el PSOE, ni tampoc sobre els problemes dels socialistes en la interlocució amb els partits independentistes, ara que tant Cerdán com Félix Bolaños estan esquitxats per causes judicials.

Sigui com sigui, el PSC tanca files amb Pedro Sánchez, i així ho escenificarà al comitè federal del PSOE d'aquest cap de setmana, que servirà per elegir el nou secretari d'organització del partit i reestructurar-ne la direcció. Podria ser algú del PSC? "No aspirem a més poder orgànic, volem sumar perquè el projecte tiri endavant", ha dit Moret.