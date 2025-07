Sumar urgeix Sánchez a «moure's» si vol esgotar la legislatura

"Sense avenços significatius". Així ha acabat la trobada dels equips de coordinació del PSOE i Sumar, celebrada aquest dimecres al Congrés dels Diputats. La cita, reclamada per la formació que lidera Yolanda Díaz -el màxim representant a la reunió ha estat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun-, s'ha produït només dos dies després que Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE fins fa només dues setmanes, entrés a la presó de Soto del Real per un cas de presumpta corrupció. El missatge que ha enviat Urtasun al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat nítid després de la trobada: si vol esgotar la legislatura, ha de "moure's".

La primera meta volant de la nova etapa és el comitè federal del PSOE d'aquest dissabte, en la qual Sánchez anunciarà reformes, tant de cares com de funcionament intern, per mirar de remuntar després del xoc que ha causat a les files socialistes l'esclat del cas Cerdán. "Encara no són conscients de la gravetat de la situació", ha apuntat Urtasun a la sortida, que també ha lamentat l'existència de "falta d'urgència" en les mesures. "La pilota és a la teulada del PSOE", ha insistit el dirigent de Sumar, que ha assistit a la reunió acompanyat d'Enrique Santiago -secretari general del PCE-, Javier Padilla -de Més Madrid-, Candela López -dels Comuns- i Jorge Pueyo -de la Chunta Aragonesista-.

La delegació socialista ha estat encapçalada per María Jesús Montero, vicepresidenta primera del govern espanyol; Félix Bolaños, ministre de Presidència i de Justícia; i Rafael Simancas, president del grup parlamentari del PSOE. Els membres de Sumar han anat a la reunió amb un paquet de mesures de regeneració, i han aprofitat per enviar aquest missatge als socis: "Si volem evitar que la legislatura embarranqui, és l'hora de l'audàcia, d'adoptar mesures valentes contra la corrupció i en defensa dels drets socials dels nostres ciutadans". Bolaños, en una entrevista a la Cadena SER, ha insistit en la idea que la ferida s'ha tancat amb l'expulsió de Cerdán i de José Luis Ábalos.

Un dels -pocs- elements que atorguen un cert nivell d'oxigen al govern espanyol és que Alberto Núñez Feijóo, almenys de moment, no està sent capaç d'aprofitar la ferida oberta al PSOE per bastir una alternativa parlamentària. La ronda de contactes que va ordenar a Miguel Tellado -que a partir d'aquest cap de setmana serà el secretari general del PP- amb els socis de Sánchez no va funcionar: Junts va demanar a Feijóo que, per qualsevol cosa, es desplaci a Waterloo, i el PNB s'espera a la compareixença del president del govern espanyol del 9 de juliol per saber si li agrada el to posterior a la crisi. De cara a la compareixença, Sumar li demana a Sánchez que mostri "ambició".