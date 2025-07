Ni el pitjor moment de Sánchez aclareix la via ràpida de Feijóo a la Moncloa

Sostenen veus que han estat en contacte directe amb Pedro Sánchez des que va esclatar el cas Santos Cerdán que mai havien vist tan tocat el president del govern espanyol. És el seu pitjor moment a la Moncloa, i cada jornada li depara una sorpresa, normalment negativa. La jornada de dilluns, per exemple, va arribar a l'hora de sopar amb les imatges en directe de l'entrada de Cerdán a Soto del Real, on el va enviar -sense fiança- el jutge que investiga la presumpta trama corrupta dins del PSOE. Ni tan sols en aquest context, però, Alberto Núñez Feijóo ha estat capaç de bastir una alternativa exprés. El bloc de la investidura està corcat, però de moment no vol saber res del PP.

Sánchez té múltiples socis fidels i fiables -Bildu i el PNB tendeixen a acompanyar-lo sense sobresalts-, alguns que són estructurals des de la moció de censura -ERC, ara centrada en fer complir els socialistes amb el finançament singular acordat per investir Salvador Illa- i d'altres que són més aviat incòmodes, com és el cas de Junts. El partit de Carles Puigdemont assegura no formar part de la majoria, tot i que en cap moment ha mostrat interès per acabar amb la legislatura. El líder a l'exili, de fet, encara no ha fet cap comentari en públic sobre el cas Cerdán. I si el PP vol saber l'opinió que té sobre la qüestió, haurà de viatjar a Waterloo. Sense reunió presencial no hi haurà cap contacte.

Miguel Tellado, mà dreta de Feijóo, ja ha descartat qualsevol desplaçament a Bèlgica per saber què pensa Junts. "Nosaltres no som el PSOE", ha apuntat el portaveu parlamentari del PP. Fent servir l'argumentari habitual, ha assenyalat que Feijóo hauria pogut ser president del govern espanyol si s'hagués plegat a les demandes de Puigdemont -l'amnistia, fonamentalment-, i que no pensen fer com els socialistes a l'hora d'arribar a la Moncloa. Junts, per la seva banda, ha volgut deixar clar que no posaran les reunions més fàcils al PP que al PSOE. Un dels elements pendents de la legislatura, duri el que duri, és que Sánchez reuneixi amb l'expresident de la Generalitat.

A Feijóo, en essència, hi ha dues carpetes que li impedeixen travar una alternativa sòlida al PSOE en forma de moció de censura. Tan difícil és, per cert, posar en marxa aquest mecanisme per al PP que en cap moment s'ha pronunciat en públic. De fet, Tellado ha insistit en la idea que volen "escoltar" els socis de Sánchez i, un cop posat el termòmetre, decidir què fer. Quins dos impediments té la formació conservadora? L'existència de Vox -únic soci factible després d'uns comicis, com retraten totes les enquestes- i el distanciament existent amb Junts i el PNB, els dos únics partits que, per frontissa ideològica, podrien sospesar un canvi en la política d'aliances a Madrid.

El factor Vox

La presència de Vox implica que qualsevol acostament a l'independentisme sigui anul·lat, perquè incorporar Puigdemont a l'equació suposa perdre immediatament el suport de l'extrema dreta. En altres paraules: si Feijóo, l'estiu del 2023, hagués acceptat l'amnistia -com li va demanar Junts en una trobada discreta a Barcelona després de les últimes eleccions espanyoles- no hauria estat president, perquè Santiago Abascal se n'hauria desmarcat. La formació independentista, que no s'ha estat de pactar aspectes sectorials -sobretot fiscals- amb el PP, va viure amb disgust que el líder gallec s'activés per tombar l'oficialitat del català a Europa. Puigdemont, en persona, en va prendre nota.

En un vessant més pràctic, a banda, Junts té aspectes pendents de resoldre amb el PSOE que li desaconsellen, per ara, abaixar el dit polze a Sánchez. No només per l'aplicació de l'amnistia -la batalla judicial és llarga, tot i que el Tribunal Constitucional (TC) l'ha validat-, sinó per qüestions com el traspàs de competències en immigració -pactat al gener i pendent de desenvolupar- o l'aproximació a un model de finançament similar al concert econòmic. Són tres carpetes que el PP ha criticat obertament i que ha combatut amb duresa i que, per ara, mantenen Junts -amb més o menys entusiasme- al costat de Sánchez, sempre que es compleixin els compromisos adquirits la tardor del 2023.

I amb el PNB? Hi ha hagut episodis, com el del palauet històric a París, que han deixat les relacions molt tocades amb el PP. Els nacionalistes bascos, que com és habitual han estat reaccionant de manera prudent a cada novetat vinculada al cas Cerdán. Fins a la compareixença de Sánchez, prevista pel 9 de juliol al Congrés, no prendran cap decisió. El líder del PSOE haurà de convèncer els socis perquè li continuïn fent costat -també a Sumar, visiblement molesta pels indicis clars de corrupció dins les files socialistes-, però de moment sap que Feijóo no té prou força per desbancar-lo. I que cada iniciativa del PP topa, quan s'aterra, amb la tossuderia d'uns números que no els somriuen.