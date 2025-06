El Tribunal Constitucional avala l'amnistia

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat aquest dijous la llei d’amnistia per una majoria de sis magistrats a quatre. Després de quatre dies de deliberacions, s’han confirmat les previsions i la majoria progressista de l'òrgan s’ha imposat validant la llei aprovada fa un any al Congrés dels Diputats. D'aquesta manera, l'alt tribunal ha rebutjat el recurs del PP i descarta portar la qüestió a Europa o esperar que la justícia europea es pronunciï abans de dictar sentència. La resolució encara no és pública, però les modificacions de la ponència de la magistrada Inmaculada Montalbán són menors.

A grans trets, el tribunal sosté que la llei és constitucional perquè el legislador pot fer tot allò que no prohibeix la Constitució, i que la norma no vulnera l'estat de dret ni la separació de poders. Els magistrats que hi han votat en contra són Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i César Tolosa, del bloc conservador i que fins a última hora han mirat d'ajornar el debat. La majoria progressista, capitanejada per Cándido Conde-Pumpido, ha imposat el seu criteri en un ple que en cap moment ha vist viable preservar una certa unanimitat.

Durant la primera sessió, dilluns, es va descartar portar la qüestió a Europa, com demanaven els conservadors. La segona jornada va servir per encarrilar el debat i constatar una majoria favorable a l'aval de la llei. Dimecres es van tancar els darrers serrells per deixar-ho tot a punt per a la votació d'aquest dijous, previst per a les onze del matí, però que s'ha avançat uns minuts i ha servit per avalar el gruix de la llei, amb l'excepció d'algunes qüestions menors.

Així, el TC declara inconstitucional el punt de la llei que no contempla l'amnistia per a les conductes encaminades a rebutjar el procés, perquè és contrari al principi d'igualtat. També tomba la part de la llei que pretenia amnistiar conductes posteriors a l'aprovació de la llei. I, per últim, interpreta dos apartats de la llei que se centren en qüestions de procediment a l'hora d'aplicar la llei.

Conde-Pumpido ha decidit abordar primer el recurs presentat pels diputats del PP. L'argument és que és el més complet, però hi ha desenes d'impugnacions contra la norma. Tot apunta que l'alt tribunal aprofitarà la sentència que rebutja aquest recurs per agilitzar les altres impugnacions, siguin en forma de recurs d'inconstitucionalitat de les comunitats autònomes del PP o bé les qüestions d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) abans d'abordar la clau de la qüestió: els recursos d'empara dels presos polítics i els exiliats. Això serà després de les vacances.

No afecta Puigdemont ni Junqueras

La sentència no afecta ni Carles Puigdemont i els exiliats, ni tampoc Oriol Junqueras i els condemnats pel procés. En altres paraules, ni Puigdemont podrà tornar a Catalunya amb l'aval del TC a l'amnistia, ni Junqueras deixarà d'estar inhabilitat. En el seu cas, la llei no se'ls ha aplicat no pas perquè es consideri inconstitucional, sinó perquè el Suprem considera que el delicte de malversació pel qual estan perseguits o condemnats no entra dins de l'àmbit d'aplicació de la llei. Un criteri que xoca amb el que va aplicar l'Audiència de Barcelona, tot just fa una setmana, en el cas de Raül Romeva per les despeses de l'acció exterior de la Generalitat. En aquest cas, s'ha beneficiat de la clàusula escapatòria que va posar el mateix Suprem en la resolució sobre l'amnistia de l'1-O.