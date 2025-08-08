ERC defensa «ordenar» el turisme a Barcelona: «No el pot gestionar un club d'hotelers»

La presidenta del d’ERC a Barcelona, Elisenda Alamany, ha reclamat “replantejar” el consorci dedicat a la promoció turística de la ciutat comtal, Turisme de Barcelona, perquè deixi d'estar gestionat per "un grup d'hotelers" i incrementar-hi el pes polític. En una entrevista va l'ACN, ha asseverat que cal “més lideratge públic” per reordenar el turisme i ha defensat que "així no es pot governar" el sector.
La també secretària general republicana s'ha mostrat segura que la militància de Barcelona li donarà suport per a ser la candidata a l’alcaldia al 2027. “El grup municipal i la federació van a la una. El més natural és que la presidenta del grup vulgui presentar-se a les primàries”, ha afirmat. Alamany ja va revelar que li agradaria ser alcaldessa per "recuperar l'equilibri" de la capital catalana en una entrevista al diari Ara, després de subratllar que haurà de passar els processos "com qualsevol altre militant de base".
Pel que fa al turisme, Alamany ha posat sobre la taula "deixar de delegar" en el consorci Turisme de Barcelona. “S’ha deixat que fessin una promoció turística de la ciutat, quan ara on estem és en el paradigma de la governança de l’activitat turística", ha valorat. Així, ha lamentat que les campanyes "no estan dirigides des de l’Ajuntament" i no estan alineades amb les propostes polítiques.
Segons Alamany, no només perquè cal més lideratge públic, sinó substituir una estructura que "ha quedat petita" per a la ciutat. La republicana ha defensat que el consorci Turisme de Barcelona és un instrument que valia per a un altre moment de la ciutat, però "avui turisme ho és tot".
"Vetllar per la identitat de Barcelona no és només activitat turística: és política de comerç de barri, de proximitat, política de mercats, d’universitats, de mobilitat”, ha defensat. Per a Alamany, cal renovar l’agenda turística i cal renovar la infraestructura que governa el turisme. Per això, ha apuntat que ERC impulsaria Turisme de Barcelona amb més lideratge públic.
“Molt crítica” amb l’obertura en diumenge
Una altra de les qüestions que Barcelona té ara sobre la taula i que, en part, està relacionat amb aquesta gestió de la ciutat amb tant turisme és la proposta de Barcelona Oberta perquè els comerços puguin obrir tots els diumenges de l’any. Sobre això, Alamany s’ha mostrat “molt crítica”. “Per a mi la base és l’equilibri a la ciutat. I aquesta proposta no va en la línia de recuperar-lo". Tot i això, remarca que “els principals sindicats han donat el seu vistiplau” a la proposta, però això no ha fet que ERC deixi de tenir “reticències” al respecte