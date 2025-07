La presidenta del grup d'ERC a Barcelona, Elisenda Alamany, ha revelat que li agradaria ser alcaldessa per "recuperar l'equilibri" de la capital catalana en una entrevista al diari Ara, després de subratllar que haurà de passar els processos "com qualsevol altre militant de base".

La líder republicana ha apuntat al turisme com un dels problemes de Barcelona, i ha lamentat que "no hi ha un lideratge públic" per afrontar-lo. "La política turística l'estan fent els hotelers", ha reblat. I ha opinat que els darrers governs municipals "no han entès" el "caràcter" i la "personalitat" de la ciutat.

També ha considerat que Jaume Collboni "ha vingut a pacificar la ciutat després del mandat de Colau" però "no hi ha hagut grans idees ni projectes".

En clau de partit, la també secretària general d'ERC ha afirmat que té la sensació que, després del Congrés, "la gran majoria de la gent ha girat full" de les disputes internes i està "concentrada" en els "reptes" per a les eleccions del 2027.

I en àmbit estatal ha considerat "un acudit de mal gust" que els inspectors d'Hisenda diguin que un nou model de finançament obriria la porta a la corrupció i que l'antic ministre d'Hisenda "ens demostri que el corrupte era ell".

També ha opinat que Sánchez està "molt desgastat" i creu que tindrà "les coses molt difícils" per exhaurir la legislatura. Els republicans continuen mantenint la llei d'amnistia i el finançament singular com a demandes principals per seguir donant-li suport.

Sobre aquest últim aspecte, Alemany ha considerat que tot seria més fàcil si hi hagués un president al Govern de la Generalitat "que tingués més ambició nacional que el president de Múrcia".