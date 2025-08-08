L'ANC critica que Illa «no ha complert» cap dels compromisos durant el primer any de mandat: «Només ven fum»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no hagi complert "cap dels seus compromisos" durant el primer any de mandat i que "només vengui fum". En un comunicat enviat aquest divendres, l'entitat ha dit que l'acord per la investidura d'Illa es va justificar de manera “grandiloqüent” amb quatre compromisos: "el finançament singular, construir una solució al conflicte polític, la defensa del català i el foment de polítiques públiques", i que cap d'aquests ha tirat endavant. L'ANC ha assegurat que el Govern "s'ha dedicat a espanyolitzar” Catalunya i ha retret a ERC i Junts el seu "ajornament indefinit" del combat per la independència. També ha lamentat que la CUP està "desorientada".\r\n