BComú crida a crear un «front ampli» d'esquerres «transformadores» de cara a les eleccions municipals de 2027

BComú ha fet una crida a crear un "front ampli" d'esquerres "transformadores" de cara a les eleccions municipals de 2027. Així ho ha explicat el portaveu de la formació, Max Cahner, en una atenció a la premsa en el marc del primer congrés de la formació que se celebra a les Cotxeres de Sants. Tot i que no ha concretat si la proposta implica impulsar una candidatura conjunta amb formacions com la CUP i ERC, si s’ha mostrat obert a crear "espais de trobada". L'exalcaldessa de la ciutat i exlíder del partit, Ada Colau, també s'ha expressat en aquesta línia i ha subratllat que aquesta és una demanda que cada dia els trasllada la ciutadania. Ha recordat que BComú "no va néixer per ser un partit a l'ús", sinó una "unió de forces" de molta gent.