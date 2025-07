La via asiàtica d'Illa agafa forma a la Xina

La via asiàtica de Salvador Illa comença a agafar forma, en aquest cas a la Xina. El president hi ha volat aquest dijous, i aquest divendres comença un viatge institucional d'una setmana amb reunions polítiques d'alt nivell i diversos contactes empresarials, en la línia de reforçar la presència catalana al continent asiàtic, estratègia que va començar amb el viatge al Japó del mes de maig. El Govern vol reforçar els contactes al continent en un context en què velles aliances trontollen per les polítiques de Donald Trump, i per això s'esperen anuncis rellevants per aprofundir en aquestes relacions, captar inversions i ajudar a la internacionalització de les empreses catalanes.

El viatge s'emmarca en el pla Àsia que Illa va anunciar des de Tòquio, i que el Departament d'Unió Europea ha de concretar abans d'acabar l'any. Després de visitar el Japó -amb relacions històriques amb Catalunya- i Corea del Sud, l'objectiu ara és posar un peu al gegant asiàtic per greixar les relacions polítiques, econòmiques i empresarials. De fet, no es descarta obrir-hi una nova delegació de la Generalitat. Avui, Catalunya té oficines d'Acció a Beijing, on també hi ha una oficina de l'Agència Catalana de turisme, així com a Shanghai i Hong Kong. Des del Govern insisteixen en la necessitat de tenir una bona entrada a la Xina en un moment de canvis globals.

El president farà parada a Beijing, Hefei, Wuhu i Shanghai, abans de tornar a Barcelona. El viatge té un rerefons polític, perquè es va començar a gestar amb la visita de Zhao Leji, president de l'Assemblea Popular xinesa i tercera autoritat del país, a Catalunya. Aquest divendres, el president es veu amb el vicepresident de l'Assemblea Popular Nacional de la Xina, Wu Weihua, col·laborador estret de Zhao Leji. També hi haurà una trobada amb el secretari del Partit Comunista a Beijing, Yin Li, que també és membre del Buró Polític del Comitè Central del partit. Illa els traslladarà la voluntat catalana de cooperar amb el gegant asiàtic, en la línia dels acostaments que s'intenten fer des de la Unió Europea i l'estat espanyol.

Illa estarà acompanyat del conseller d'Unió Europea, Jaume Duch, i el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper. La prioritat és consolidar Catalunya com a soci estratègic de la Xina en l'àmbit econòmic i institucional. La visita es produeix just després de la cimera entre la Unió Europea i la Xina per commemorar els 50 anys de les relacions entre les institucions a Beijing. Aquesta serà una de les qüestions que abordarà Illa amb l'ambaixador de la Unió Europea a la Xina, Jorge Toledo, en una reunió que mantindran dissabte.

Quasi 2.000 milions en exportacions

Però el viatge tindrà també un fort component econòmic. Hi ha més de 280 empreses catalanes amb filiats a la Xina, i les exportacions han augmentat un 74% en els últims 10 anys fins als 1.829 milions d'euros l'any 2024. És el primer país de l'Àsia amb més exportacions catalanes, amb 1.252 empreses que hi exporten regularment, sobretot carn, plàstics, coure, productes químics, perfumeria i maquinària. Alhora, hi ha més de 200 filials xineses a Catalunya i la Xina ha invertit al país 1.279 milions d'euros en els últims cinc anys, un 300% més que l'últim quinquenni. La inversió xinesa ha suposat la creació de 2.100 llocs de treball, especialment en projectes d'automoció, audiovisual i les TIC. Una inversió recent i rellevant va ser la de l'empresa d'automoció Chery a la Zona Franca.

En la segona part del viatge, la carpeta empresarial i econòmica guanyarà pes, amb reunions importants amb Seat-Cupra, a la fàbrica on es fabrica el model Tavascan, i amb la mateixa Chery. També mantindrà contactes amb Huawei i una de les principals operadores de telecomunicacions, China UniCom. L'objectiu és ajudar a captar inversions per Catalunya, però també contribuir a la internacionalització d'empreses catalanes, en la línia del que preveu el pla del Govern contra els aranzels de Trump. En aquest sentit, el president farà a Shanghai una conferència per situar Catalunya com a porta d'entrada a Europa i positiva per a les empreses xineses. La via asiàtica, doncs, va prenent forma.