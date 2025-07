La Unió Europea i els Estats Units s'apropen a un acord per rebaixar els aranzels fins al 15%

La Unió Europea i els Estats Units enllesteixen un acord per rebaixar els aranzels generalitzats del 30% imposats per Donald Trump fins a la meitat, el 15%. Així ho ha comunicat el comissari de Comerç, Maroš Šefčovič, als estats membres després dels últims contactes amb els negociadors nord-americans. Brussel·les veu bé l'acord, que posaria fi al període d'incertesa abans que s'acabi el termini fins a l'1 d'agost per a l'entrada en vigor dels gravàmens dels EUA, però disposa d'un "mecanisme anticoerció" per si les negociacions descarrilen a última hora.

Des de l'abril passat, els Estats Units imposen un aranzel mínim del 10% a les exportacions europees, que en un primer moment Trump va anunciar que serien del 20%, però va reduir a la meitat com un gest de "treva" per negociar un acord amb la UE. Segons expliquen les fonts consultades pel Financial Times i Europa Press, el 15% que està sobre la taula inclouria el 4,8% que, de mitjana, regeix el comerç entre les dues potències en concepte de "nació més afavorida" i, per tant, deixaria l'impacte en nivells similars, ja que el 10% actual no té en compte aquest recàrrec en vigor des d'abans de l'Administració Trump.

Altres fonts puntualitzen que aquest aranzel seria una tarifa base que no anul·la el 50% a què estan gravats actualment l'acer i l'alumini. Sigui com sigui, l'acord encara no es pot donar per fet, adverteixen les fonts, perquè l'última proposta està a l'espera de la confirmació de Trump. En cas de confirmar-se, però, la UE tindria el mateix aranzel que el Japó, que ha segellat un pacte amb els EUA aquest dimecres després de comprometre's a augmentar la inversió en Defensa amb compres a empreses militars estatunidenques. L'acord ha disparat el Dow Jones i el Nikkei, les borses d'ambdós països, amb números verds per sobre l'1%.

Aquest mateix dimecres, Sefcovic ha parlat amb el secretari de Comerç nord-americà, Howard Lutnick, la seva contrapart a les negociacions, abans de traslladar la situació als 27. Sefcovic també ha posat les capitals al dia del paquet de represàlies a adoptar en cas que descarrilin les negociacions i que inclou dues rondes de contramesures aranzelàries que ara Brussel·les proposa fusionar en una d'única que entraria en vigor el 7 d'agost si no hi ha un acord en ferm abans.

La primera, ja aprovada, però d'aplicació suspesa, recull una penalització del 25% sobre compres als Estats Units per 21.000 milions d'euros. Aquesta es va concebre com a resposta al primer aranzel del 25% sobre l'acer i l'alumini europeu, sector que actualment té un recàrrec del 50%. Al seu torn, la segona encara no aprovada i es troba en fase preparatòria. Afectaria 72.000 milions d'importacions nord-americanes i, sumada a l'altra, afectaria mercaderies per un valor de 93.000 milions d'euros.

En tot cas, amb l'acord a l'aire, Brussel·les continua treballant en el seu arsenal de represàlies, que vas més enllà de les mesures aranzelàries, inclosa la possibilitat d'activar l'instrument anticoerció, mai utilitzat fins ara, i que preveu sancions contra països tercers que exerceixin una pressió econòmica sobre la UE per influir en la presa de decisions. Aquesta opció, que França defensa públicament, per exemple, colpejaria les grans tecnològiques nord-americanes i comporta un llarg procés fins a decidir les mesures concretes i la seva aplicació. En tot cas, ja hi ha una majoria qualificada de governs que advoquen per posar-lo en marxa si fracassen les negociacions.