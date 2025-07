Trump anuncia aranzels del 30% per a la Unió Europea a partir de l'1 d'agost

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la imposició d'aranzels del 30% per a tots els productes de la Unió Europea, a partir del pròxim 1 d'agost.

"A partir de l'1 d'agost de 2025, cobrarem a la UE un aranzel de només el 30% sobre els productes que s'enviïn als Estats Units, independentment de tots els aranzels sectorials", ha transmès Trump a través d'una carta publicada a la seva plataforma Truth Social i dirigida a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

Com ha fet des de la primera amenaça aranzelària des que va proclamar-se president, Trump ha anunciat que farà marxa enrere "si la Unió Europea o les seves empreses decideixen fabricar productes als EUA".

"De fet, farem tot el possible per a obtenir les aprovacions de forma ràpida, professional i rutinària; és a dir, en qüestió de setmanes", ha afegit el president estatunidenc. A més, Trump ha alertat a la UE que si decideix augmentar els aranzels, hi haurà represàlies: "La quantitat que escullin per augmentar-los s'afegiria al 30% que cobrarem", ha dit el magnat.

Mèxic també ha rebut

A més, de l'anunci en direcció a la UE, també ha anat dirigit a Mèxic, ja que ha estat alertat dels mateixos paràmetres que suposadament s'aplicaran l'1 d'agost. Justament, quan s'acaba el termini de pròrroga per arribar a acords comercials.

Per altra banda, la Comissió Europea ja té llestos dos paquets de mesures preparades per contraatacar Trump i els EUA, en el cas que Trump ataqués primer, com sembla que ha fet.