Trump aplica aranzels del 50% al Brasil en represàlia pel judici contra Bolsonaro

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres l'aplicació d'aranzels del 50 % als productius brasilers com a resposta no només al dèficit comercial, sinó també al judici contra l'expresident Jair Bolsonaro per intent de cop d'estat i pels "atacs" a la llibertat electoral i d'expressió.

"He conegut i tractat amb l'expresident Jair Bolsonaro, i l’he respectat molt, tal com van fer-ho la majoria dels líders d'altres països. La forma com el Brasil ha tractat (...) un líder altament respectat al món durant el seu mandat, també als Estats Units, és una vergonya internacional. El judici no hauria de tenir-hi cabuda. És una caça de bruixes que ha d'acabar immediatament", ha indicat Trump en la seva missiva al president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatari nord-americà ha recordat també que, en cas que el Brasil decideixi augmentar els seus aranzels, Washington sumarà al 50 % aquest mateix percentatge: "Les mesures poden ser modificades cap amunt o cap avall, segons la relació amb el país”.