Facebook tanca un grup amb més de 31.000 homes que compartien fotos íntimes de dones

Facebook ha tancat aquest dimecres un grup amb quasi 32.000 usuaris en el qual es difonien i comentaven fotos íntimes de dones sense el seu permís. Aquesta decisió és el resultat de les nombroses denúncies rebudes a causa de l'existència d'aquest grup.
Com aquesta comunitat vulnerava la normativa contra l'explotació sexual d'adults en Facebook, es va decidir tancar-la. “No permetem continguts que promocionin la violència, els abusos o l'explotació sexual. Si coneixem continguts que inciten a la violació podem deshabilitar els grups i els comptes que publiquen i compartir les seves dades amb les forces de l'ordre”, va declarar a EFE un portaveu de Meta.
Set anys d'existència violant els drets d'intimitat
El grup en línia s'anomenava 'Mia Moglie' (La meva esposa en italià) i tenia 31.885 membres que havien anat sumant-se a la comunitat des de la seva obertura fa set anys. Al xat, es penjaven fotos de dones en moments íntims que, aparentment, havien fet els mateixos usuaris sense el seu consentiment. Algunes d'elles, inclús, generades amb intel·ligència artificial.
Alguns homes publicaven fotos de dones o de les seves pròpies esposes fetes durant el dia o en moments d'intimitat per a comentar-les amb altres usuaris. L'escàndol va sorgir després de la denúncia en Instagram de l'escriptora Carolina Capria i de l'organització "No Justice no peace".
“M'han informat d'un grup de Facebook amb 32.000 usuaris en el qual alguns dels seus membres intercanvien fotos íntimes de les seves pròpies dones per a comentar el seu aspecte i donar veu a les seves fantasies sexuals. Dones que sovint no saben que són fotografiades per a ser sotmeses a una violació virtual”, va alertar l'activista.
La seva publicació va córrer com la pólvora a Itàlia i va desencadenar nombroses denúncies per part d'usuaris de Facebook, així com associacions i partits polítics, obligant Meta a tancar-ho.
La resposta pública
El Partit Demòcrata, la principal formació de l'oposició italiana, va recolzar aquestes denúncies i va exigir acabar amb “la tolerància del sexisme i de la violència contra les dones en la xarxa social”. El contrari, va sostenir el partit, “és complicitat”.
La principal associació de consumidors del país, Codacons, va amenaçar a Meta amb una denúncia si no tancava el grup en el termini de cinc dies en veure “simplement intolerable” la seva existència.