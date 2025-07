Investiguen un grup de Whatsapp amb contingut pornogràfic que s’ha difós entre menors

Els Mossos d’Esquadra investiguen un grup de WhatsApp amb contingut pornogràfic que s’ha fet viral entre menors. Ho ha avançat TV3 i ho han confirmat fonts policials a l’ACN. La policia ha indicat que ha rebut una denúncia relacionada amb aquests fets i que ha obert una investigació.

Segons TV3 el grup, que porta el nom de "Meted a toda España", s’ha anat estenent entre els estudiants de secundària de l'escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia del barri de Sarrià de Barcelona. Dins del xat hi havia uns 400 membres, la majoria gent desconeguda pels alumnes del Frederic Mistral, i s'hi compartien continguts de caràcter sexual, pornogràfic i pedòfil, a més de proclames feixistes i comentaris racistes.

La denúncia d'una mare ha iniciat la investigació

La policia està investigant si els fets són delicte, després que la mare d'una alumna ho hagi denunciat després d'assabentar-se que la seva filla, de 12 anys, va ser inclosa en aquest grup. "La meva filla m'explicava que aquests grups són molt habituals. Hi havia nens que contestaven demanant que paressin [d'enviar aquests continguts]. Eren nens que jo podia arribar a reconèixer", declara la mare a TV3.

De seguida va avisar a les altres famílies i a la direcció de l'escola, així com als companys de classe de la seva filla.

L'actuació de l'escola

El director de l'escola, Àlex Losada de Torre, no descarta emprendre accions legals contra el creador del grup, tot i que considera que l'impulsor és extern a l'escola. També confirma que dins el xat "no hi ha exposició ni dels noms dels alumnes ni d'imatges", que és el que "realment amoïnava més".

Altres casos semblants

Altres grups de WhatsApp similars a aquest també s'han fet virals entre menors a Extremadura, on dues famílies ho han denunciat a la Guàrdia Civil de Badajoz i Càceres, que estan investigant els fets.

Segons els investigadors, la inclusió de menors en aquests grups "s'hauria fet de forma encadenada" aprofitant que molts usuaris no tenen configurada l'opció de control.