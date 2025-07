Tensió entre els Mossos i uns 50 manifestants en la protesta contra el rei

Tensió entre els Mossos d'Esquadra i una cinquantena de manifestants que s'han concentrat a Sant Martí Vell, al Gironès, en contra de la visita de la casa reial espanyola al poble. Els concentrats s'han negat a apartar-se d'un punt de l'entrada del municipi i els agents de la Brigada Mòbil els han hagut de treure un per un entre empentes i els han encapsulat en una zona apartada.

Els manifestants han cridat contra Felip VI i els Mossos per l'actuació "desmesurada" que han tingut. Qui també ha rebut crítiques ha estat l'alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà, per haver "facilitat" l'estada de la família reial al municipi. La Coordinadora Antimonàrquica assegura que Vilà els ha preparat el càtering i els ha cedit un espai per a la logística.