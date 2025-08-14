Extingit l'incendi de vegetació forestal a Esparreguera

Els Bombers donen per extingit aquest dijous a les 16.20 H un incendi de vegetació forestal a Esparreguera, al Baix Llobregat, que ha llançat algun focus secundari.
El cos d’emergències ha rebut l’avís del foc a les 13.59 H i hi està treballant amb vuit unitats terrestres i un helicòpter bombarder. El foc s'ha originat en una zona de canyes entre Esparreguera i Olesa de Montserrat, a prop d'un edifici que estaria abandonat.
Alerta per calor i risc d'incendi
El país està en alerta aquests dies davant les altes temperatures i el risc d'incendi i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució i responsabilitat". De fet, l'Ajuntament de Barcelona té previst activar la fase d'alerta diürna per calor intensa aquest dijous, quan el pic de calor arriba a la ciutat amb temperatures que poden superar els 34 graus durant el dia.
Davant del perill "alt" per a la ciutadania en situació de vulnerabilitat, s'activa la fase d'alerta. L'activació implica el desplegament d'equips de carrer i la posada en marxa de tot un seguit d'accions preventives.