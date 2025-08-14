Detinguts dos lladres mentre robaven en un habitatge a Barberà del Vallès

La Policia Local de Barberà del Vallès, al Vallès Occidental, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha detingut aquest dimecres a la nit dos homes mentre cometien un robatori amb força en un habitatge situat al carrer Verge de l'Assumpció.
Una trucada d'un ciutadà va advertir el cos d'una possible intrusió a l'interior del domicili, i una dotació policial es va traslladar al lloc dels fets. En arribar, van aconseguir detenir dos dels presumptes autors, mentre que se sospita que més implicats van aconseguir fugir del lloc.
A pocs metres, els agents van localitzar un vehicle presumptament preparat per facilitar la fugida. El cotxe va ser immobilitzat i traslladat al dipòsit municipal per identificar-ne la propietat.
Els dos detinguts van ser traslladats a comissaria per continuar amb les diligències policials pertinents.
Una estratègia per robar als pisos
A l'estiu, quan la gent se'n va de vacances i els pisos queden buits, els lladres que es dediquen al robatori d'immobles vigilen i marquen les portes amb tècniques específiques que els confirma que el pis està buit i ningú ha entrat durant uns dies, així tenen via lliure per entrar a robar.
Una d’aquestes estratègies és la col·locació d’un fil enganxat a la part baixa de la porta d’entrada, que permet saber als lladres si l’habitatge està buit o no. Col·loquen el fil i, si ningú obri la porta, quan els lladres tornen per revisar el fil segueix intacte doncs confirmen que ningú ha visitat el pis en un llarg període de temps.