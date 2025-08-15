«Són un incentiu per cometre delictes»: l’Ajuntament de Barcelona, preocupat per les navalles al carrer

El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, admet que els preocupa la presència de navalles a l'espai públic i està disposat a continuar el combat contra les armes blanques. "És un incentiu per cometre delictes", assegura en una entrevista a l'ACN.
Actualment, la Guàrdia Urbana disposa ja d'un centenar de pales detectores de metalls, una quantia "suficient" tot i que no descarta adquirir-ne noves més endavant. Creu que el seu ús és "molt eficaç" i "poc invasiu" i assenyala que continuarà "pressionant" amb controls en festes majors i altres llocs on hi ha grans concentracions. En l'entrevista també diu que els preocupa una "reconversió" dels narcopisos que fa més "complex" tancar-los.
Batlle apunta que hi ha "un punt d'inflexió important" pel que fa a la seguretat a Barcelona, com avalen les darreres dades presentades abans de l'estiu, que indiquen un descens generalitzat dels delictes, i especialment dels furts, el tipus delictiu més habitual. "Hi ha una tendència clara a la baixa", afirma si bé destaca que cal seguir treballant per minimitzar el delicte.
Lluita contra les armes blanques
Admet que li preocupa l'augment dels incidents amb arma blanca, que han pujat un 38% entre gener i juny. Lamenta que en el seu moment se'l critiqués "per alarmisme" en relació amb les armes blanques i creu que la preocupació està fonamentada. "La presència de navalles en l'espai públic és un tema que ens preocupa", indica. "Hi ha qui té la impressió que portant una navalla va més ben defensat", afegeix. Ara bé, apunta que la navalla és un "incentiu" per cometre delictes o caure en situacions de violència. Per això, conclou, seguiran "pressionant" per combatre el fenomen i no descarta que en un futur se n'adquireixin més.
De fet, vincula l'increment dels incidents amb també una millor detecció d'armes blanques amb el Pla Ferro de la Guàrdia Urbana i el Pla Daga dels Mossos i creu que el fet que la policia disposi d'aquestes eines disminuirà la presència d'armes. "Quan acabem el dispositiu ens trobem moltes navalles per terra", explica. A més a més, assenyala que gràcies a aquests controls també s'han detectat molts multireincidents.
"Sant Antoni és segur"
Sobre la inseguretat a Barcelona i, en particular, a Sant Antoni, defensa que aquest barri de l'Eixample és "segur". Tot i que admet que pot haver-hi elements puntuals d'inseguretat o incivisme també creu que el pla de xoc anunciat recentment millorarà la situació del barri. Preguntat per si creu que s'està estigmatitzant el barri des d'alguns sectors d'extrema dreta, com han denunciat alguns veïns, Batlle diu que "hi ha qui ha intentat treure partit". "Nosaltres no caurem en la trampa, pensem que el conjunt de la ciutat és segura", afirma.
Clubs cannàbics i "reconversió" dels narcopisos
En relació amb els clubs cannàbics, el tinent de Seguretat destaca la campanya de multiinspeccions a clubs i també a negocis que comercialitzen productes provinents de la marihuana. "No haurien de tenir lloc", indica. Assenyala que hi ha expedients oberts i es mostra determinat a tancar locals.
Sobre els narcopisos, indica que continua havent-hi si bé hi ha "molta pressió" per part de les forces policials i se'n tanquen "contínuament". Ara bé, explica que els preocupa la reconversió d'aquest "negoci criminal", ja que fins fa poc es feia sobretot en habitatges ocupats il·legalment i ara molts d'aquests habitatges tenen contractes de lloguer.
"Llogues un pis i aquest el relloga a un testaferro que és qui acaba fent el negoci", diu Batlle, que remarca que el lloguer és legal, fet que provoca que el procediment de tancament sigui més "complex" perquè ralentitza el procés de desnonament per posar fi a l'activitat. "Nosaltres el que fem és pressionar en tots els sentits", assegura, ja que el negoci de la droga s'ha de combatre "en tots els seus fronts". En aquesta línia, afegeix, hi ha dispositius conjunts entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.
Càmeres de videovigilància
Sobre les 500 càmeres de videovigilància que l'Ajuntament vol instal·lar aquest mandat a l'espai públic, un primer paquet de 150 ja s'ha demanat l'autorització i Batlle assegura que "algunes" ja estan autoritzades. "El mapa d'on anirien el tenim establert", ha indicat, tot recordant que primer s'han d'adquirir i poder instal·lar amb la connexió necessària. Es tracta d'espais de concurrència i on es produeixen més delictes, així com també espais de seguretat més específics en un context d'alerta terrorista.
Inspeccions de botigues de carcasses i altres negocis
En relació amb el comerç de Ciutat Vella, Batlle insisteix que no té "gaire sentit" que proliferin més botigues de carcasses de mòbils o locals de records. La seva voluntat, diu, és ser molt curosos amb les inspeccions i anar restringint aquesta mena de negocis. "No t'expliques com pot haver-hi en un espai de 100 metres 10 botigues de carcasses", assenyala. En aquest sentit, el consistori demana que, a banda de la inspecció municipal, hi intervinguin altres actors, com ara l'Agència Tributària.
Per això mateix, diu que ell i el tinent d'Economia, Jordi Valls, van reunir-se amb el responsable de l'Agència a Catalunya. "És un dels temes que ens preocupa, la proliferació de negocis que estan colonitzant determinats espais de la ciutat", apunta.
"Recuperació" dels blocs de Vallcarca
D'altra banda, diu que la recuperació d'espais de Ciutat Vella com la Tancada Migrant o l'Antiga Massana és una "advertència" i estarà "amatent" a altres actuacions que puguin tenir lloc per si cal "corregir algun element". A hores d'ara, però, no hi ha cap espai al districte de dimensions similars que es trobi ocupat.
Per contra, en relació a la situació dels blocs de Vallcarca ocupats, al districte de Gràcia, Batlle diu que l'Ajuntament té la intenció de recuperar-los i es farà "amb discreció, però energia quan correspongui".