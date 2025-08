Detenen a un home acusat d'emborratxar a la seva dona i oferir-la a altres homes a França

La policia francesa ha arrestat aquest dissabte a un home de 62 anys a Dijon, França, acusat d'emborratxar a la seva dona, de 44 anys, i oferir-la a altres homes perquè la violessin.

Segons ha informat la fiscalia d'aquesta ciutat francesa, tot ha sortit a la llum pel testimoni d'un participant d'aquestes trobades sexuals organitzades pel marit que va explicar a la policia que "tenia dubtes sobre el consentiment i el discerniment" d'una dona que li havia practicat sexe oral.

Arran d'això, la policia va interrogar el marit que en va confirmar la implicació, però va assegurar que hi havia consentiment per part de la dona, ja que havien organitzat una trobada sexual "liberal" i que tots tres havien participat de l'orgia. En interrogar a la dona, aquesta va explicar que havia begut molt alcohol i que "no recordava res més d'aquella nit".

El marit va ser arrestat de seguida i la dona va presentar una denúncia contra ell, que ara es troba en presó preventiva a l'espera del judici.

Semblances amb el cas Pelicot

Ara, el Ministeri Públic investiga aquest cas i acusen l'home de violacions comeses per diverses persones, amb l'agreujant d'haver fet servir substàncies per sotmetre la dona, un cas molt semblant al de Giselle Pelicot, qui va denunciar el seu marit per drogar-la i organitzar violacions en què van participar 50 homes, que van ser jutjats juntament amb Dominique Pelicot. Al desembre, ell va ser condemnat a vint anys de presó i la resta a penes de 3 a 15 anys.