I ara, la Xina: Illa enfoca l'acció exterior a l'Àsia

SEÜL (COREA) | I ara, a la Xina. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba aquest dissabte el seu viatge al Japó i Corea del Sud, i ho ha fet amb l'anunci de quin serà el seu pròxim desplaçament intercontinental: la Xina. El diagnòstic del Govern és que cal reforçar les relacions amb el continent asiàtic en l'actual context de guerra comercial de Donald Trump, i per això Illa va anunciar des de Tòquio la voluntat de fer un pla Àsia -per incrementar la presència catalana a la regió i aprofundir en les relacions econòmiques i comercials- que té com a primera concreció aquest viatge al gegant asiàtic. De fet, no es descarta obrir-hi una nova delegació de la Generalitat.

El viatge serà a finals de juliol, abans de les vacances d'estiu, i tindrà un vessant econòmic com el del Japó. Ara bé, el president també hi vol donar contingut polític, perquè suposa tornar la visita que va fer al novembre el president de l'Assemblea Popular xinesa, Zhao Leji, tercera autoritat del país, amb motiu de la inversió de les empreses Chery i Ebro a la fàbrica de Nissan a la Zona Franca. "Ens ajudarà a tenir una percepció més directa de com estan les coses al continent per configurar el pla Àsia abans que acabi l'any", ha indicat Illa en l'última atenció a mitjans del viatge.

S'estudiarà obrir-hi una nova delegació

És possible obrir una nova delegació de la Generalitat a la Xina? El president no ho ha descartat i s'ha compromès a estudiar-ho. "Per mida, potència econòmica i posició geopolítica al món val la pena repensar la presència que hi tenim", ha dit. Actualment, hi ha delegacions al Japó i Corea, però no pas a la Xina. En la geopolítica actual, Illa sosté que cal "cuidar" la presència a l'Àsia, però sense "trencar cap vincle amb ningú", especialment amb els Estats Units. "Seria desitjable mantenir-los i reforçar-los, però el món és el que és; fem bé de reforçar la nostra presència a l'Àsia i concretament al Japó, Corea i la Xina", ha remarcat.

Quan el primer viatge intercontinental arriba al final, el president assegura que vol reforçar el seu perfil internacional. "Hem de veure un president que viatgi molt fora d'Europa i a Europa", ha explicat, perquè vol que el Govern "s'expliqui, trepitgi i conegui", i doni suport polític a les delegacions de la Generalitat arreu del món. "En la mesura que pugui, tindré una quantitat de viatges important", ha assegurat. De cara al 2026, pren força un viatge als Estats Units malgrat Trump, però abans encara hi haurà altres sortides rellevants. I el primer serà, a l'estiu, a la Xina.

Satisfet del viatge al Japó i Corea

Més enllà d'aquest pròxim viatge, Illa tanca aquest dissabte la visita llampec a Corea del Sud, abans de tornar cap a Catalunya. El president en marxa satisfet pels contactes que ha mantingut, especialment al Japó, malgrat que no ha estat un viatge de grans anuncis ni d'inversions rellevants. "S'ha de ser present al Japó i Corea", ha apuntat. A l'horitzó, possibles línies de col·laboració amb el grup Nikkei, propietari del Financial Times, o el Clúster Biomèdic de Kobe. Illa ha "regat i sembrat", i el temps dirà si l'estratègia dona fruits.