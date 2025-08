El president del TC activa el procés per deixar el càrrec

El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha enviat una carta al Senat en la qual avisa que al desembre caducarà el seu mandat i el d'altres tres magistrats -per la qual cosa la cambra alta haurà d'activar el procés per a designar els substituts-, segons ha avançat La Razón i han confirmat fonts jurídiques a Europa Press.

A banda de Conde-Pumpido, els magistrats dels quals caduca el seu mandat al desembre són María Luisa Balaguer, del bloc progressista, i Ricardo Enríquez i José María Macías, de l'ala conservadora del tribunal. Macías podrà estendre el seu mandat nou anys si és proposat pel Senat perquè va prendre possessió del càrrec fa un any en substitució d'Alfredo Montoya, que va renunciar per motius de salut el juliol del 2022.

Així, la composició de l'actual Constitucional, amb set progressistes i cinc conservadors, podria veure's afectada amb la sortida dels quatre magistrats. La majoria progressista actual es va imposar el mes de juny validant la llei d'amnistia aprovada fa un any al Congrés dels Diputats. D'aquesta manera, l'alt tribunal va rebutjar el recurs del PP i va descartar portar la qüestió a Europa.

El TC està compost per 12 membres: quatre designats a proposta del Congrés; uns altres quatre pel Senat; dos a proposta del govern espanyol, i dos pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Segons la Constitució, el tribunal ha de renovar-se per terços cada tres anys i els magistrats designats són elegits per complir el seu mandat durant un termini de nou anys.