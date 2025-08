Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont: «És bo que no se sàpiga si PP i Junts negocien»

Gonzalo Boye ha concedit aquest cap de setmana una extensa entrevista al diari La Razón on sosté que "és bo que no se sàpiga si el PP i Junts negocien". Afirma que no sap si hi ha converses entre el PP i Junts, tot i les informacions que han aparegut els últims dies que apunten a canals de comunicació estables entre les dues formacions al Congrés. "No sé si és cert o no, però és millor que no se sàpiga; en política, el més important és la discreció", argumenta un dels negociadors de la llei d'amnistia. "Junts negocia amb un costat i l'altre, ha aprovat coses amb el PP i amb el PSOE", constata.

Molt crític amb Pedro Sánchez i el PSOE, veu amb bons ulls que Alberto Núñez Feijóo pugui arribar a governar Espanya. Això sí, sense el suport de Vox. "Les democràcies són alternança", recorda, i apunta que el PP podria ocupar la Moncloa sense dependre de l'extrema dreta. "Seria l'escenari ideal per a qualsevol demòcrata", sosté el lletrat, que considera que Sánchez no governa i només "es manté en el càrrec". "Els gats tenen set vides i alguns creuen que en tenen vuit, però només en tenen set", apunta.

Segons ell, la situació del govern espanyol és "insostenible" i assenyala especialment la causa contra el fiscal general de l'Estat, que no ha plegat tot i el processament. "Ha compromès la institucionalitat del càrrec i això és l'últim que es fa en democràcia", diu. En aquest sentit, denuncia la filtració de les dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i el pacte amb la Fiscalia. "Em sembla d'una gravetat increïble", remarca. I diu que, només per això, ja no s'hauria d'aprovar la llei de reforma de la carrera judicial i fiscal.

Davant l'escenari d'una reunió entre Sánchez i Puigdemont, Boye sosté que ja ningú vol fer-se una fotografia amb el president del govern espanyol, precisament pels casos de corrupció que envolten el PSOE. "No sé si Puigdemont no vol la fotografia, però tinc clar que jo no em faria una foto amb Sánchez", afirma. I recomana al president espanyol centrar-se a "preparar una estratègia jurídica", perquè preveu que els problemes continuaran tot i l'aturada vacacional.