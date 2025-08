Yolanda Díaz defensa que el nou finançament català respecti l'Estatut però esquiva l'ordinalitat

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que el nou model de finançament català respecti l'Estatut i els principis "d'equitat i solidaritat". "Ha de tenir en compte les singularitats de Catalunya, com en tenen també altres comunitats autònomes", ha dit Díaz. Segons ha explicat en una entrevista a RNE, el nou sistema ha de tenir en compte elements com la dispersió de la població o l'envelliment, que afecten territoris com Galícia o Andalusia. Una de les claus és el principi d'ordinalitat, i aquí Díaz ha evitat concretar. "No es tracta de parlar d'un principi, la clau és acabar amb el dúmping fiscal", ha dit.

En aquest sentit, ha carregat les polítiques de rebaixes fiscals del PP, que mentre abaixa impostos als rics demana solidaritat de la resta d'autonomies. "La desigualtat financera i fiscal ha de ser corregida", ha dit, i ha situat com a prioritat impulsar "normes d'harmonització" en matèria fiscal, una qüestió que també queda recollida en l'acord entre Estat i Generalitat a la comissió bilateral del 14 de juliol.

Sobre aquest document, Díaz ha dit que és "prudent" i ha recordat el model de finançament autonòmic "és molt més complex". La líder de Sumar ha dit que el model està caducat des de 2014 i que parlar de finançament autonòmic és parlar d'ingressos públics. El model, ha assegurat, està "desorientat" i ha recordat el cas del País Valencià, que és el territori "més mal finançat del sistema".

La carpeta del finançament genera tensions dins de Sumar, perquè no totes les formacions que l'integren tenen els mateixos posicionaments. Així, des de Compromís adverteixen que no hi donaran suport si no es resol l'infrafinançament valencià, mentre que la Chunta Aragonesista no votarà cap reforma que afavoreixi Catalunya i no tingui en compte l'Aragó. Els Comuns, per la seva banda, defensen la reforma del model, acabar amb el dúmping fiscal i situen el principi d'ordinalitat com un element "imprescindible".