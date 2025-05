Illa garanteix als inversors coreans que la planta de Mont-roig tirarà endavant malgrat el rebuig ecologista

SEÜL (COREA DEL SUD) | Recta final del viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Japó i Corea. Aquest divendres s'ha desplaçat a Seül, capital de Corea del Sud, per reunir-se amb empresaris en una jornada maratoniana. La trobada més rellevant ha estat amb el poderós grup Lotte Energy Materials SL, promotor d'una planta de components de bateries que es farà a Mont-roig del Camp. La inversió es va gestar durant el govern de Pere Aragonès i compta amb una partida inicial de 600 milions d'euros -per la primera planta- que podria ampliar-se fins als 1.200 -si es fan les dues plantes més previstes en el projecte.

El projecte ja té l'aval dels tècnics de l'Ajuntament i s'ha tancat el tràmit administratiu. Resta pendent de la llicència mediambiental, que no és senzilla, i que depèn de la Generalitat. La iniciativa compta també amb un intens rebuig del món ecologista i veïnal del territori, que alerta que la nova planta generarà residus que perjudiquen el medi ambient. Res d'això no preocupa Illa, que ha calmat els inversors i ha garantit el compromís del Govern amb aquest projecte. "Acompanyarem aquesta inversió", ha indicat des del centre de Seül, abans de trobar-se amb catalans que viuen a Corea.

El president ha detallat que la tramitació urbanística va ser aprovada fa uns dies i ara s'està tramitant la llicència ambiental i d'obres. "Es fan els tràmits normals, no hi ha cap element de distorsió del calendari previst", ha afirmat. Illa ha assegurat que els inversors no estan preocupats i ha tret ferro a les crítiques d'Unió de Pagesos, dels ecologistes i de col·lectius veïnals. "És una inversió important i l'opinió molt majoritària dels ciutadans és que tiri endavant perquè generarà prosperitat compartida", ha remarcat. Suposaria la creació d'uns 200 llocs de treball, que arribarien a 600 si es fessin les tres plantes previstes.

El projecte també compta amb dos recursos contenciosos per les modificacions urbanístiques que implica, que Illa ha dit que són "habituals". "El projecte està ben fet i ben plantejat, no ens genera cap inquietud", ha dit, i ha insistit que Catalunya necessita projectes com aquest, que generen estabilitat i llocs de treball de qualitat. El procés continuarà el seu camí i Illa confia que s'enllesteixi "el més ràpid possible". L'Ajuntament de Mont-roig, governada pel PSC, considera que el projecte és "estratègic" i sosté que es podria començar a construir aquest mateix any 2025.