Trump ajorna a última hora els aranzels fins al 7 d'agost

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ajornat fins al 7 d'agost l'entrada en vigor dels aranzels. Ho ha anunciat a través d'una ordre executiva que s'ha publicat a la pàgina web de la Casa Blanca, hores abans que expirés el termini concedit als seus socis per arribar a un acord sobre nous gravàmens. Inicialment, les taxes havien de començar a funcionar aquest divendres.

La mesura pretén donar uns dies més de marge a l'Oficina de duanes dels Estats Units perquè faci els canvis necessaris perquè es puguin organitzar i adaptar a les noves tarifes. Els nous aranzels oscil·len entre el 10 i el 41% segons els països. Pel que fa a la Unió Europea, seran del 15% per a la majoria de productes.

Donald Trump, ha admès que alguns socis comercials han començat a adoptar "compromisos comercials i de seguretat més significatius" que podrien ajudar a alleujar les barreres comercials que han contribuït a "l’emergència nacional" que es va declarar el mes d’abril passat.

Alineació amb els EUA o càstig

Amb tot, ha criticat altres països que, tot i les negociacions en curs, no han ofert "condicions que resolguin els desequilibris comercials ni s'han alineat amb les prioritats dels Estats Units en matèria econòmica i de seguretat nacional". A més, ha avisat que alguns socis comercials no han participat en les negociacions ni han pres les mesures necessàries per millorar la situació.

Els nous aranzels oscil·len entre el 10 i el 41% segons els països. La Unió Europea va ser un dels últims actors que va assolir un acord comercial amb Washington diumenge passat, el que es va traduir en uns aranzels del 15% per a la majoria de productes europeus.

També Corea del Sud i el Regne Unit van aconseguir un acord que va permetre situar el gravamen en el 15% i en el 10%, respectivament. En canvi, l'acord grava amb més d'un 30% la majoria de nacions amb les quals no es va aconseguir un pacte. En aquesta línia, Síria (41%), Laos (40%) i Myanmar (Birmània) (40%), registren els aranzels més alts, seguits per Suïssa amb un 39%.