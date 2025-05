Un robot de Kyoto per explorar la «intel·ligència somàtica» d'Illa

KYOTO (JAPÓ) | Dos robots han robat protagonisme a la signatura de l'acord de col·laboració entre Catalunya i Kyoto, signat aquest dijous pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el governador de la prefectura de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki i que pretén refermar els lligams entre tots dos territoris. En un acte a la seu de l'Advanced Telecommunications Research Institute Internacional, els dos dirigents han fet uns breus parlaments per insistir en aquesta voluntat de treballar conjuntament, sobretot en els àmbits de la tecnologia, la cultura, la gestió del turisme i la millora de l'administració.

"Volem reforçar i continuar construint relacions basades en l'àmbit de la tecnologia, però també en el de la cultura, la gestió del turisme i la millora de l'administració pública", ha indicat el president. "Tenim grans expectatives que la firma de l'acord impulsi més desenvolupament, coordinació i cooperació", ha afegit el governador.

Després dels actes protocol·laris, ha estat el torn dels androides, que fabriquen al centre de recerca. La delegació japonesa ha volgut presentar a Illa dos androides, símbols d'innovació i tecnologia. El primer, Erica, era un robot fa funcions de recepcionista i ha saludat el president. Creat per Hiroshi Ishiguro, està pensat per la interacció humà-robot. Té una aparença realista, d'una dona jove japonesa d'1,66 metres.

Amb el segon, Shosa, hi ha hagut més interacció en aquest cas no-verbal. Ha costat encendre la màquina perquè hi havia massa gent a l'habitació. Poca intimitat per fer la seva funció, que era explorar la "intel·ligència somàtica" del president, és a dir, la connexió entre cos i ment en la comunicació no-verbal. Cara a cara, primer Illa ha imitat els moviments del robot i després ha començat a improvisar, perquè fos l'humanoide qui seguís els moviments del president.

El robot feia una interpretació dels gestos corporals per crear una mena de comunicació empàtica amb la persona del davant, en aquest cas Illa. Al mateix temps, modificava l'ambient de la sala en funció dels sentiments. El color de la il·luminació, lluny del vermell socialista, era més aviat blavós. L'androide està dissenyat per crear un diàleg emocional amb les persones a través de moviments subtils i gestos.

Els investigadors del centre de recerca també han explicat al president un projecte per combatre el deteriorament cognitiu en les persones grans. El president ha assistit a una demostració de com funciona aquesta iniciativa de realitat virtual, que ajuda a fer exercicis per pal·liar els efectes del problema, que Illa ha admès que també pateix Catalunya.

Durant l'acte de la signatura, el governador de Kyoto ha regalat a Illa un ventall japonès de decoració. Com a resposta, el president ha començat a treure obsequis d'una bossa, que en algun moment han generat somriures a la sala. Li ha regalat un llibre amb imatges icòniques de Catalunya, una ploma estilogràfica i un pot de melmelada del Pati dels Tarongers. La resposta del dirigent japonès ha estat clara: "Me la menjaré tan aviat com pugui".