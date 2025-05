OSAKA (JAPÓ) | Salvador Illa és de tarannà prudent, però aquest dimecres s'ha convertit en un rumbero més a l'Exposició Universal d'Osaka. Els responsables? Muchacho & Los Sobrinos, encarregats d'amentizar l'acte d'inauguració de la setmana catalana la pavelló d'Espanya. El grup de rumba catalana ha organitzat un taller improvisat "de palmas" i el president no ha tingut més remei que sumar-s'hi, amb la resta del públic assistent. També s'ha animat amb alguns versos de Paraules d'amor. L'èxtasi s'ha viscut amb Amigos para siempre, himne de la Barcelona olímpica, amb un Illa que s'ha aixecat de la cadira, però sense arribar a ballar del tot.

Crònica | Illa, rumbero per un dia a Osaka



Tampoc s'hi ha atrevit Jaume Duch, que segurament hauria preferit estar a qualsevol altre lloc del món. La incomoditat catalana contrastava amb el ritme de l'ambaixador espanyol al Japó, Íñigo de Palacio, que ahir va sopar amb Illa, i que si la música hagués sonat més estona hauria acabat a l'escenari. Aquest ha estat el zenit de la inauguració de la setmana catalana. Tot s'hi val per exportar Catalunya al món. Això és el que busca, de fet, la setmana catalana que es pot veure aquests dies a l'Expo.

Els que ja fa dies que hi son comenten que aquest dimecres ha estat el dia més assolellat de la setmana. El sol brilla sobre l'immens recinte amb poques ombres, i envoltat d'una anella de fusta, la més gran del món, obra de l'arquitecte Sou Fijimoto. Avui, dia que Salvador Illa ha cantat rumba i ha fet "palmas", és el dia d'honor de Catalunya. Al pavelló espanyol s'hi arriba per una escalinata recoberta de ceràmica blava i groga, de l'empresa catalana Cumella, que també fa ceràmica per la Sagrada Família o el mercat de Santa Caterina. L'anècdota ha quedat eclipsada per les "palmas" del president.

De rumbero a cavaller anime

Enmig de rumba catalana, classes per aprendre a fer pa amb tomàquet -de la mà del xef Josep Barahona i aclamats pel públic japonès- o tasts de vins, la setmana de Catalunya inclou tallers i col·loquis per internacionalitzar el país amb elements com la gastronomia -els xefs Carme Ruscalleda i Joan Roca, de nou, grans estrelles convidades-, la innovació o l'art, amb el pintor Joan Miró com a protagonista. Fins a 122 actes en tan sols una setmana.

Poc abans de fer de rumbero, Illa ha vist com una intel·ligència artificial el retratava com una mena de cavaller anime amb un drac darrere. Es tracta d'una combinació d'emocions, intel·ligència artificial i Catalunya. Illa ha assistit a una demostració d'art generat a través de la detecció d'emocions, fruit de la recerca del Centre de Visió per Computador, que ja es va presentar també al Mobile. En cada interacció, el sistema produeix un resultat diferent. I Illa s'ha trobat representat en forma de cavaller.

Miró al país que no improvisa

A la dreta de l'escalinata principal, llargues fileres de japonesos, molts d'ells amb paraigua per resguardar-se del sol, fan cua ordenada per entrar al pavelló espanyol, una sala immersiva que retrata la ruta estratègica que va traçar Andrés de Urdaneta i que va facilitar l'enriquiment cultural entre Àsia i Amèrica. Aquests dies de viatge al Japó, la comitiva del president i els periodistes que cobreixen l'estada han tastat la manera de fer japonesa, extremadament servicial i cordialment inflexible, poc amant de la improvisació.

Tot això canvia, però, en un espai concret al lloc que té reservat Catalunya, on desenes de visitants es deixen endur per la creativitat per fer una "relectura" de Miró. L'artista Mari Ito, japonesa resident al Poble Sec, imparteix un taller dissenyat amb Marko Daniel, director de la Fundació Miró, i Noemí Tomàs, responsable de la programació pública i social de la mateixa fundació. A través de Miró, definit per Daniel com un artista "molt radical i contemporani", es construeix un pont entre la cultura catalana i la japonesa. En un país que no improvisa -ho reconeixia també Joan Roca, en l'àmbit de la cuina-, la radicalitat de Miró convida a la improvisació.

Els assistents al taller es col·loquen al voltant de les taules, agafen els pinzells -iguals que els que utilitzava el pintor català- i deixen volar la imaginació per "repintar" de manera col·lectiva el mural que van fer juntament amb el ceramista Llorens Artigas, encarregat per l'Associació de Gas, amb motiu de l'Expo d'Osaka de 1970. Ho fan sense pintura, però amb paper de seda, per omplir els espais que creen les línies que els participants han dibuixat. 55 anys després, Miró, un enamorat de la cultura japonesa, "torna" a Osaka, però repensat i elaborat pels visitants a l'Expo de 2025.

"Miró va tenir una presència molt important al Japó i per això fem un taller participatiu pels visitants d'avui", expliquen Daniel i Tomàs. Un "fil conductor" que també ha reivindicat Illa en el parlament inaugural de la setmana catalana, centrat a fer una crida a la unitat en la diversitat dels països del món. Durant tota la intervenció del president, han continuat desfilant, en silenci i ordenats, centenars de visitants, la majoria japonesos, per entrar al pavelló d'Espanya i visitar la setmana de Catalunya. I contribuir, també, a construir el nou mural de Miró cinc dècades després.