La CUP es conjura per construir un «bloc rupturista i transformador» amb l'habitatge com a centre del debat

La CUP ha reunit aquest dissabte més de 100 càrrecs electes a Arenys de Munt, en una trobada per encarar el camí cap a les eleccions municipals del 2027. En aquest sentit, els anticapitalistes han creat la coordinadora d'electes, amb l'objectiu de continuar desplegant el programa polític de l'organització. La portaveu de la CUP Su Moreno ha explicat la conjura per construir un "tercer bloc rupturista i transformador", amb l'habitatge com a centre del debat.\r\n\r\nEl partit també ha abordat altres temes "clau" com ara el model productiu i la llengua. Per la seva banda, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha insistit en la lluita per limitar els pisos turístics il·legals i internar revertir la dinàmica especulativa del marcat immobiliari.\r\n