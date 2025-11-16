Així es reestructura l'esquerra de Junts per incidir en Puigdemont

Tots els partits tenen els seus corrents interns i Junts agrupa de manera oficial tres espais ideològics: el liberal, el socialdemòcrata i el d'esquerra. I aquest últim ara es reestructura. Moviment d'Esquerres (MES) i Acció per la República (AxR) es fusionen en un sol partit sota la marca MEScat-Independentistes d'Esquerra. El nou partit, que continua operant sota el paraigua de la formació presidida per Carles Puigdemont, formalitzarà la fusió en una convenció que se celebra el pròxim 30 de novembre. Un canvi que dota d'unitat el vessant esquerre de Junts, però que, sobre el paper, només materialitza una línia d'acció compartida que ja s'arrossega des de fa temps.
Les dues formacions venen de recorreguts diferents. MES neix el 2014 a partir de crítics del PSC partidaris del dret a decidir i forma part de la coalició de Junts pel Sí a les eleccions de 2015. Posteriorment, s'apropen a ERC amb un acord per concórrer plegats als comicis catalans de 2017, i a les municipals del 2019 manten els vincles amb els republicans en molts pobles i ciutats. En les eleccions del 2021 al Parlament, però, passa a donar suport extern a Junts, cosa que es repeteix el 2024. Finalment, l'abril d'aquest any, MES signa un conveni de col·laboració amb Junts i se certifica l'alineament definitiu amb els de Puigdemont. El cas d'AxR ha estat lligat sempre a Junts. Va ser creat el 2019 a partir d'independents de l'òrbita del partit i va participar activament en l'articulació definitiva de la formació.
Sigui com sigui, tots dos espais han entès que, si comparteixen programa i línia d'acció, el més lògic és que funcionin com un sol partit. Qui són les cares visibles del corrent d'esquerres de Junts? Agustí Colomines i Ennatu Domingo són els representants dins del grup de Junts al Parlament i, per altra banda, en aquest espai hi té un rol destacat Toni Comín, eurodiputat electe a l'espera que es resolgui la situació del seu escó. Dins de MEScat-Independentistes d'Esquerra també s'hi troben personalitats provinents de famílies polítiques diferents, com Marina Geli -consellera de Salut amb el PSC-, Ferran Mascarell -conseller de Cultura amb el govern de Mas- o Carme García -exdiputada d'ICV-.
Gran part de la motivació per fusionar-se té a veure amb facilitar l'organització dins l'espai. La doble militància amb Junts és obligada en el cas d'AxR i MES també la incentiva entre els seus membres. En tot cas, les cares visibles de la nova formació aclareixen que funcionarà com un partit diferent de Junts malgrat que alguns dels representants es troben a l'executiva del partit. "És una aliança estable amb una relació similar a la que tenien Convergència i Unió o a la que conforma l'SNP a Escòcia", apunten Comín i Colomines, en declaracions a Nació.
Influir a Junts des de l'esquerra
Però, més enllà d'un pas lògic en l'àmbit organitzatiu, la fusió té significat polític? "Volem contribuir a fer que Junts tingui un discurs de sensibilitat des de l'esquerra", apunta Colomines. Comín, que ha fet de "tutor" en les relacions entre MES i Junts en els últims anys, creu que aquest moviment farà que l'espai a l'esquerra de Junts sigui "més atractiu" mentre que Domingo celebra que s'eviti la "fragmentació" d'aquest corrent d'esquerres dins la formació de Puigdemont. Tots tres insisteixen que la relació amb el president i la direcció és excel·lent i que, en cap cas, aquest moviment altera els vincles establerts fins ara, sinó que en tot cas els pot reforçar.
La fusió sí que es veu com una oportunitat de tenir "més visibilitat" i de "guanyar força interna" en la convivència amb els altres espais ideològics de Junts. Comín va més enllà i creu que MEScat-Independentistes d'Esquerres ha de posar la primera pedra per un "front nacional que sigui transversal i potent" i on càpiga tothom. Domingo subscriu aquesta idea i creu que la nova formació ha d'aspirar a convertir-se en un "referent dels independentistes d'esquerra". "Catalunya necessita un partit socialista independentista", diu Colomines, en un bon resum de les intencions de la nova formació.
Còmodes amb el discurs sobre seguretat i immigració
Si bé el punt de trobada amb Junts és la independència, és evident que hi ha altres debats que afloren a l'agenda política. La formació independentista ha incidit en els últims mesos i per la dreta en assumptes com la immigració, la seguretat, la multireincidència o les ocupacions, assegurant que són problemàtiques que els arriben des del món municipal i que intenten traslladar als parlaments català i espanyol. Aquí també coincideix el corrent d'esquerres amb la línia general de Junts? "Estem supercòmodes", apunta Colomines, que recorda que des del Parlament han pogut implicar-se, com a espai d'esquerres, en aquests assumptes, igual que amb el traspàs de competències en immigració que Podem va tombar al Congrés.
Evidentment, però, les discrepàncies sempre poden existir. "No sempre es pot estar content amb tot i és normal que les decisions es decantin per una banda o altra", diu Comín. En tot cas, tant l'exconseller com Colomines i Domingo apunten que la "diagnosi" dels assumptes com la seguretat és compartida i que les diferències que puguin existir se solen canalitzar internament. "És evident que la seguretat és un problema que preocupa els ciutadans, com el dret a l'habitatge, i nosaltres ens proposem enfortir l'eix social dins del partit", certifica Domingo.
«Confrontació clara» davant Aliança
Apropar-se a aquests debats, però, no implica necessàriament comprar el discurs de l'extrema dreta. En aquesta idea se centren els dirigents de Junts quan són preguntats sobre un suposat apropament als postulats d'Aliança Catalana i recorden que propostes com la del combat a la multireincidència o el de la lluita contra les ocupacions són prèvies a l'auge de la formació de Sílvia Orriols. El corrent d'esquerres del partit també convergeix en la idea que no es poden ignorar els temes dels quals parla l'extrema dreta, però deixen clar que no se'ls pot "copiar les receptes".
"Confrontació clara" és l'única resposta per frenar Aliança Catalana, a parer de Comín i Colomines. "Hem de destrossar el seu discurs i les mentides que difon; imitar-los només et porta a la desgràcia", apunta el diputat al Parlament. Al seu torn, l'exconseller assegura que el projecte d'Orriols va contra els valors del catalanisme i de l'independentisme i demana enfrontar-s'hi "sense supèrbia, però amb humilitat i convicció". Tots tres representants de la nova formació a l'esquerra de Junts coincideixen a dir que no hi ha d'haver cap pacte amb l'extrema dreta. Per ara, el partit no es planteja aquest escenari perquè les aritmètiques no ho fan necessari. Caldrà veure què passa en el pròxim assalt de la política catalana que, si no hi ha girs inesperats, ha de ser a les municipals de 2027.