Junqueras insinua que Aliança és un «invent contra Catalunya» del CNI i dels jutges espanyols

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha insinuat que Aliança Catalana és un "invent contra Catalunya" dels serveis secrets i dels jutges espanyols. Ha insistit que l'extrema dreta catalana "mai correran el risc d'anar a presó" perquè "mai faran res de veritat pel país".
"A ells els protegeixen els serveis secrets espanyols i les togues que a nosaltres ens persegueixen", ha clamat Junqueras durant l'acte de tancament de la Conferència Nacional del Jovent Republicà que s'ha celebrat aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí. En un discurs que no ha arribat als tres minuts, Junqueras ha carregat contra el partit de Sílvia Orriols.
Coincidint en el 50è aniversari de la mort de Franco, el republicà ha assegurat que el 1939 "hi va haver uns quants catalans que van fer de quintacolumnistes, que van contribuir a obrir les portes de Catalunya a les tropes franquistes que l'envaïen". Ha apuntat que avui en dia els "hereus d'aquells quintacolumnistes ho tornen a fer des de les xarxes socials".
Junqueras ha afirmat que "s'abraonen" contra els republicans per "explicar veritats com a temples", en referència a un avançament que ha publicat el programa Salvados de la Sexta que s'emetrà aquest diumenge a la nit amb el mateix Junqueras. "Expliquem que si els serveis secrets espanyols o algunes de les togues que encara ens persegueixen haguessin d'inventar alguna cosa contra Catalunya, inventarien Aliança Catalana", ha reiterat com diu al programa televisiu.
Ha remarcat que els "trols" poden permetre's el "luxe" de fer "burla" d'haver estat a la presó o a l'exili perquè l'extrema dreta "mai no farà res de veritat pel nostre país". "A ells els protegeixen els serveis secrets espanyols i les togues que a nosaltres ens persegueixen", ha afirmat. També ha lamentat que siguin "arrogants i prepotents" contra els que "cullen la fruita, treballen en la construcció, en el transport o els serveis socials". "Però, en canvi, són covards i servils davant d'aquells que s'aprofiten del treball precari de tantíssima de la nostra gent i dels nostres joves", ha afegit.
Alamany diu que el franquisme perviu en l'extrema dreta
Abans, Elisenda Alamany, secretària general d'ERC ha destacat que "la política en majúscules" està "represaliada". "No és casualitat que hi hagi senyors encara amb togues que diuen ser jutges i que no treballen per la llei ni per la justícia, sinó per la unitat d'Espanya", ha reblat. Per això, ha argumentat que el "franquisme encara perviu en l'extrema dreta, embolcallada d'una bandera espanyola, però també d'una bandera catalana", ha continuat.
La republicana ha interpel·lat a la ciutadania que se sent "frustrada" davant la dificultat per accedir a l'habitatge o per fer la compra al supermercat. Ha dit que aquesta "frustració" "alimenta" l'extrema dreta. I ha advertit que també hi ha una "frustració nacional": "avui no som on voldríem, ni tampoc tenim els recursos que mereixem i que necessitem per posar-los al servei de la gent".
Alamany assenyalat que "a Catalunya hi ha recursos que se'n van i no tornen cap a Espanya. Fa anys que patim un espoli fiscal del 8% del PIB i això no és solidaritat. Així és impossible construir un país fort". També ha culpat les rendes més altes del país que "tenen mil maneres d'esquivar el que els tocaria aportar". "El nostre país hi ha riquesa, però no tothom contribueix igual", ha manifestat la secretària general d'ERC. "No tothom paga els impostos que tocaria al nostre país", ha insistit.