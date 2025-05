Un xuixo farcit d'ànec per convèncer els fans japonesos de Dalí

TÒQUIO (JAPÓ) | El pa amb tomàquet s'ha imposat al sushi aquest dilluns a l'hotel Ritz de Tòquio. Un sopar de gala, organitzat per l'Agència Catalana de Turisme i amb els xefs Joan Roca i Carme Ruscalleda com a estrelles convidades, ha servit per tancar la primera jornada del viatge de Salvador Illa al Japó. Illa ha presidit l'acte, pensat per exportar Catalunya amb una de les seves receptes de més èxit internacional: la gastronomia. De fet, un dels plats més buscats entre el públic assistent ha estat el xuixo salat farcit d'ànec, que Roca ha preparat en directe. A l'altra banda de la sala, Ruscalleda elaborava un altre plat: una torrada amb anxova de l'Escala, amb mató i carquinyoli, que també ha fascinat el públic.

Entre els assistents, Leonora Aixas, responsable de la Fundació Gal·la Dalí, ressaltava en declaracions a Nació l'èxit que suposa barrejar cultura i gastronomia. “És una manera d'oferir la cultura d'un país”, explica. I ho porta al seu terreny, perquè Dalí era un gran amant de la gastronomia, i alguns dels restaurants que ell freqüentava encara estan oberts avui dia. “Encara es poden tastar les garotes que ell menjava”, recorda Aixats. La gastronomia -i Roca i Ruscalleda com a màxims exponents- són una bona manera de convèncer els japonesos per invertir a Catalunya, i alhora per exportar el país -Dalí, per exemple- al Japó.

El públic ha aplaudit la iniciativa. De fet, quan Roca i Ruscalleda han fet una breu entrevista molts dels assistents els han gravat amb el telèfon, com si fossin estrelles del pop. Més tard, mentre els dos xefs cuinaven els seus plats, han fet al mateix. Demanant, fins i tot, que dediquessin el plat a algun familiar. “Què millor que tenir dues estrelles cuinant en directe per promocionar Catalunya”, apuntava Marta Balagué, de Derby Hotels. “És una bona idea convèncer els agents amb la gastronomia”, afegia Jaume Vidal, de The Touring Pandas, que opera al Japó i Corea. Entre les 240 persones -empresaris del sector turístic catalans i japonesos, o representants del món de la cultura- que han assistit a l'àpat, regat des del principi amb Corpinnat Llopart i vi del Priorat, la valoració de la immensa majoria ha estat positiva.

El sopar s'ha dissenyat en forma de “còctel gastronòmic” amb disset plats que repassen la gastronomia catalana s'emmarca en la commemoració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia. Com a plats destacats, el pa amb tomàquet i fuet, la bomba de la Barceloneta, els calçots o el trinxat de la Cerdanya, i també la clàssica torrada de Santa Pau. “La cuina catalana és un fet excepcional al món”, ha afirmat Ruscalleda. “És una cuina que beu de tradició i memòria d'un poble que té receptaris en català de fa 700 anys”, ha afegit Roca. I tot plegat ho ha resumit Illa, que ha presidit el sopar: “Catalunya viu el millor moment gastronòmic de la seva història”. Una de les finalitats del viatge és, també, projectar la cultura i la gastronomia catalana.

Miró, l'altre ambaixador que triomfa al Japó

Abans del sopar, Illa ha visitat l'exposició de Joan Miró al Museu Metropolità d'Art de Tòquio, que recull 70 anys d'obres del pintor català. El president ha estat acompanyat del director de la Fundació Miró de Barcelona, Marko Daniel, i l'ambaixador espanyol al Japó. L'exposició, la més gran que es fa al país nipó des de 1966, es va inaugurar al març i es podrà veure fins al juliol, i compta amb un extens recull d'obres de l'artista, que mostren també els vincles de Miró amb el Japó. De moment, ha tingut una bona acollida, amb més de 2.000 visitants cada dia des que va començar, una xifra a l'alçada d'un dels “grans ambaixadors del país” arreu del món. Enguany, la Fundació Miró celebra el 50è aniversari.