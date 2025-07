El Festival Grec de Barcelona 2025 tanca amb gairebé 128.000 espectadors i un 80% d'ocupació

El 49è Festival Grec de Barcelona ha acabat amb 127.724 espectadors i un 80% d'ocupació, han explicat aquest dimarts el regidor de Cultura, Xavier Marcé, i la directora, Leticia Martín, en el primer any al capdavant, quan s'han programat 97 espectacles a 42 espais de la ciutat. La xifra d'espectadors s'ha reduït respecte als 136.573 de l'any passat, cosa que Martín ha atribuït al fet que enguany hi havia sis espectacles menys al Teatre Grec. D'altra banda, l'ocupació s'ha mantingut en el 80%. Els espectacles gestionats pel Grec han comptat amb 51.535 espectadors i un 92% d'ocupació, mentre que la programació gestionada per la resta d'equipaments ha estat de 73.302 espectadors i un 68% d'ocupació, a la qual se sumen 2.887 espectadors d'activitats de l'espectador.