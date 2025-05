Les empreses s'alien amb Illa per enfortir els vincles amb el Japó: «Hi ha una necessitat global de reforçar les relacions amb l'Àsia»

Tòquio (Japò) | El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha celebrat la visita de Salvador Illa aquesta setmana al Japó. "Hi ha una necessitat global de reforçar les relacions amb l'Àsia", ha dit, poc abans de participar en una reunió amb el president i una vintena d'empreses catalanes amb presència al país nipó. Santacreu ha destacat la fortalesa de les relacions entre el Japó i Catalunya, amb una dada que ho il·lustra: el 55% de les empreses japoneses que hi ha a l'Estat, estan establertes a Catalunya. Per això, i en plena incertesa per la guerra comercial de Donald Trump, ha insistit a enfortir aquesta bona entesa i la feina d'acompanyament que es pot fer tant des de la Generalitat com des de la Cambra per "obrir nous mercats". El sector alimentari, farmacèutic i energètic són els més importants, però també el de components i la innovació. La trobada del president amb empreses s'ha gestat en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona i amb la Cambra de Comerç d'Espanya. A la trobada hi han assistit empreses com Desigual, Ficosa, Freixenet, Torres, Veolia, Puig, Codorniu, Grífols o NTT Data, entre d'altres.