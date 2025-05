Illa recupera des del Japó la demanda històrica d'un vol directe entre Barcelona i Tòquio

TÒQUIO (JAPÓ) | Vol directe Barcelona-Tòquio. Aquesta és una demanda que fa anys que es treballa, i el Govern l'ha tornada a posar sobre la taula aquest dilluns des de la capital japonesa. En una reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la vicegovernadora de Tòquio, Akiko Matsumoto, s'ha tret la pols a aquesta iniciativa i el feedback ha estat positiu. "Hi ha volum suficient i bones condicions de rendibilitat", ha explicat Illa en una atenció als mitjans després de la trobada. Ja s'ha parlat amb les companyies, que són les que tindrien l'última paraula, i el president ho ha volgut desvincular d'una eventual ampliació de l'aeroport del Prat.

"Ens agradaria que fos com més aviat millor", ha admès Illa, però no ha volgut posar cap horitzó temporal concret, perquè dependrà que les companyies vulguin explotar aquesta ruta que també tindria implicacions positives per les inversions. De fet, abans de veure's amb la vicegovernadora de Tòquio, Illa s'ha reunit amb empresaris catalans. No li han traslladat directament la necessitat d'un vol directe, però és evident que facilitaria la connexió entre dos territoris que, segons Illa, tenen punts en comú. Ara, el viatge s'ha de fer amb escales a aeroports més grans com Doha, París o Frankfurt.

La possibilitat d'un vol directe torna ara a l'agenda després d'anys d'estudi. L'any 2023, amb Pere Aragonès a la presidència i quan Catalunya va obrir la delegació al Japó, ja es va dir que s'estudiaria aquest enllaç intercontinental, però fins ara no ha tingut èxit. L'any 2008, amb José Montilla, també es va posar sobre la taula i la companyia Japan Airlines va dir que ho estudiaria. Han passat més de 15 anys. El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona ho està valorant, i la Generalitat és partidària que es pugui fer.

Més enllà d'això, el president i la vicegovernadora s'han compromès a abordar relacions futures en projectes de noves tecnologies o de l'aplicació de la intel·ligència artificial a l'administració pública. El president s'ha reunit al matí -hora japonesa- amb empresaris catalans que operen al Japó per escenificar l'aliança per enfortir relacions comercials amb aquest país. Illa també es veu amb Jetro, companyia pública per captar inversió estrangera, i a la nit assistirà a un sopar per presentar Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia. El viatge continua dimarts, amb més reunions amb empresaris, en aquest cas japonesos, que tenen inverions a Catalunya, o volen fer-ne.