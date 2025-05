Illa s'arremanga per enfortir la via asiàtica en la nova era de Trump

TÒQUIO (JAPÓ) | El president Salvador Illa repeteix habitualment que l'ordre mundial ha canviat i que Catalunya s'hi ha d'adaptar. Això no implica abandonar els socis tradicionals, cap de més important que la Unió Europea, però sí enfortir altres aliances, que si bé no són noves, sí que cal cuidar i treballar davant les incerteses que planteja l'administració de Donald Trump. En plena pròrroga de la guerra comercial iniciada pel president dels Estats Units, i quan l'Aliança Atlàntica trontolla pel rumb de Washington, el Govern vol tenir ben greixades les relacions amb l'Àsia. És en aquestes coordenades que s'ha d'entendre la visita d'aquesta setmana al Japó i Corea, el primer gran viatge del president en aquesta legislatura.

Illa visitarà Tòquio, Osaka, Kobe, Kyoto i Seül amb l'objectiu de "fer un pas endavant" en les relacions de Catalunya amb l'Àsia en els àmbits econòmic, institucional i cultural. En el canvi de paradigma de les aliances internacionals, el Govern entén que teixir ponts amb el continent asiàtic és prioritari. Les relacions amb el Japó no són noves i fa temps que la Generalitat hi té un interès especial, com acrediten les diverses edicions del pla Japó -l'última, aprovada l'any passat- o l'obertura de la primera oficina exterior d'Acció, que va ser precisament a la capital nipona l'any 1988. Presidents com Jordi Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla hi han viatjat durant els seus mandats, tots ells per enfortir les relacions econòmiques amb el país.

La novetat, en el cas d'Illa, és el context internacional, marcat de ple pel retorn de Trump a la Casa Blanca i l'amenaça d'aranzels que sobrevola Europa i l'economia mundial. En el pla de resposta dissenyat pel Govern ja es preveien ajudes i serveis d'assessorament a empreses per dependre menys del mercat estatunidenc, cosa que lliga també amb el viatge del president al continent asiàtic, encaminat a "enfortir i fomentar" els intercanvis comercials. No es preveu, però, cap gran anunci d'inversió, sinó que la delegació catalana pretén "treballar el mercat" i fomentar la internacionalització de les empreses catalanes en l'actual situació d'incertesa econòmica. "És el moment idoni per anar-hi", assenyalen fonts governamentals.

Enfortir lligams amb el Japó

Al Japó, el viatge serà sobretot de caràcter econòmic, amb reunions amb empreses i agents comercials. A Tòquio, on el president passarà dos dies, hi haurà trobades amb empresaris catalans que operen al país, i empreses japoneses interessades a invertir a Catalunya. També amb la Japan External Trade Organization (Jetro), empresa pública encarregada de captar inversió estrangera, amb la Cambra de Comerç del Japó, i una visita a l'empresa NTT Data, multinacional especialitzada en la consultoria tecnològica i els serveis de tecnologia de la informació, i que genera 4.000 llocs de treball a Catalunya. En el vessant institucional, Illa aprofitarà per veure's amb la vicegovernadora de Tòquio, Akiko Matsumoto.

Encara en l'àmbit econòmic, Illa passarà per Kobe i Kyoto per impulsar el paper de Catalunya en els àmbits de la recerca i la innovació i reforçar la col·laboració amb el Japó en l'àmbit tecnològic i institucional. Visitarà el Riken Center for Computational Science, l'institut de recerca més important del país, que compta amb el supercomputador Fugaku, un dels més computadors del món, i que col·labora amb el Barcelona Supercomputing Center. També farà una visita al Kobe Biomedical Innovation Cluster, una xarxa de més de 350 instituts de recerca, hospitals, universitats, farmacèutiques i fabricants d'instruments mèdics. Aprofitarà per veure's amb el governador de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki.

El viatge a Seül, l'última etapa, se centrarà a reforçar les relacions econòmiques, especialment en els àmbits de la recerca i la indústria biomèdica. El president es reunirà amb el CEO i el director executiu de Lotte Energy Materials, que preveu fer una inversió amb Mont-roig del Camp per construir una planta de components per bateries de vehicles elèctrics. També visitarà l'empresa Seegene, que es dedica al diagnòstic molecular i col·labora amb la catalana Werfen, també establerta a Corea.

Els xefs Roca i Ruscalleda, els altres protagonistes

Els xefs Joan Roca i Carme Ruscalleda també tindran protagonisme aquests dies. El viatge no es pot deslligar de la promoció de Catalunya i en això se centrarà la setmana catalana a l'Exposició Universal d'Osaka. Sota el lema "Catalunya, terra d'innovació i d'avantguarda", servirà per projectar la marca Catalunya. Aprofitant la designació com a Regió Mundial de la Gastronomia, la gastronomia tindrà un paper destacat durant aquests dies. A Tòquio, el president assistirà a un sopar amb motiu de l'Any Mundial de la Gastronomia, amb menú a càrrec de Ruscalleda i Roca. A Osaka, on Illa inaugurarà la setmana de Catalunya, hi haurà també una conferència dels dos xefs.